Neue Poly-Lösungen für die Kollaboration über Microsoft Teams Rooms

Einfache, intelligente und zuverlässige Systeme für Meetings von Büro und zu Hause aus in hoher Audio- und Videoqualität

MÜNCHEN - 2. Juni 2020 - Poly hat mit Poly G10-T, G40-T und G80-T eine neue Reihe von Meetingraumlösungen für Microsoft Teams Rooms (MTR) vorgestellt. Plantronics, Inc. ("Poly" - ehemals Plantronics und Polycom) (NYSE: PLT) konzentriert sich als globales Kommunikationsunternehmen auf die Verbesserung der persönlichen Kommunikation und Zusammenarbeit. Die Tools zur Ton- und Bildwiedergabe ermöglichen den Nutzern einfache und effektive Meetings und bieten ein erstklassiges, natürliches Besprechungserlebnis. Mit den drei Varianten bietet Poly Lösungen für Konferenzräume jeder Größe, die sich überall einrichten lassen. Mitarbeiter können von jedem Standort oder von zu Hause aus an Meetings teilnehmen.

Die Nutzung von Microsoft Teams entwickelt sich rasant. Mittlerweile verwenden täglich 75 Millionen Anwender das Angebot. Damit steigt auch die Nachfrage nach zuverlässigen geräteübergreifenden Cloudlösungen. Angesichts der sich rasch verändernden Arbeitsumgebungen, verschiedener Raumgrößen und des wachsenden Trends zum Home Office sind flexible und hybride Geräte gefragt. Auch immer mehr kleinere und mittelständische Firmen stellen ihre Organisation auf die Microsoft-Lösung um.

Poly beantwortet diesen Bedarf mit individuell anpassbaren Systemen für eine nahtlose virtuelle Zusammenarbeit, bei denen nur wenige oder sogar gar keine Schaltflächen zu bedienen sind. Die neuen Produkte ergänzen die bereits angekündigte Poly Studio X-Familie. Beide Serien geben Video-Inhalte der Anwendung nativ wieder. Denn die neuen Lösungen von Poly bieten aktuelle Funktionalitäten wie automatisches Group-Framing und Speaker-Tracking. Darüber hinaus lassen sie sich in Räumen jeder Größe einfach installieren und warten. Konferenzen laufen daher ohne Störungen ab.

"Immer mehr Unternehmen erkennen den Wert von Video-Besprechungen. Ihre Mitarbeiter arbeiten an verschiedensten Orten, müssen sich stets mit den Kollegen verbinden können und dabei produktiv sein. Das leisten Tools, die sich leicht in Cloud-Plattformen integrieren lassen", sagt Tim Root, Vice President und General Manager Room Collaboration bei Poly. "Die Poly-Lösungen für Microsoft Teams Rooms machen Meetings zu einer unkomplizierten Angelegenheit. Mit höchster akustischer und Bildqualität in einer natürlichen Atmosphäre. Alle Teilnehmer fühlen sich wirklich in die Gespräche involviert. Dafür hat Poly in Partnerschaft mit dem ThinkSmart-Team von Lenovo eine auf der Intel vPro-Technologie basierende Appliance entwickelt. Diese Hardware stellt eine sichere und zuverlässige Plattform für unsere Lösung dar."

"Lenovo freut sich, gemeinsam mit Poly ein Konferenzraumsystem für Microsoft-Teams anzubieten, die unsere ThinkSmart Edition Tiny verwendet", erläutert Joseph Mingori, General Manager, Lenovo Smart Office Business. "Mit diesem gemeinsamen Angebot können wir den Kunden die Kollaborations-Möglichkeiten liefern, die sie benötigen."

Die neue Reihe ergänzt das Sortiment an Produkten für Microsoft Teams. Poly arbeitet seit mehr als 15 Jahren eng mit dem Softwarehersteller zusammen und bietet am Markt die meisten zertifizierten Headsets und Freisprechgeräte für die Microsoft-Anwendung. Dazu gehören Trio C60, Calisto 5300, Calisto 5200, Calisto 3200, Voyager 4200 Office and UC Series, Voyager 5200 Office und UC Serie, Voyager 6200 UC, Voyager 8200 UC und seit kurzem das Blackwire 8225.

"Anwender erwarten von Poly und Microsoft eine nahtlose Benutzererfahrung für die Zusammenarbeit, Anrufe und Besprechungen", sagt Ilya Bukshteyn, Partner Director für Microsoft Teams Devices bei Microsoft. "Poly bietet unseren gemeinsamen Kunden ein breites Portfolio an Lösungen, die eine zuverlässige Zusammenarbeit mit Microsoft Teams ermöglichen. Und über die alle Teilnehmer einfach, schnell und störungsfrei kommunizieren, egal von wo aus sie arbeiten."

Poly bietet verschiedene Konfigurationen für unterschiedlich große Meeting-Räume:

G10-T als Basispaket:

- Poly GC8 Controller

- Lenovo ThinkSmart Edition Tiny Appliance

- VESA/Wand-Halterung

- 10m Glasfaser-USB-Kabel

G40-T für kleine bis mittelgroße Räume:

- Poly GC8 Controller

- Lenovo ThinkSmart Edition Tiny Appliance

- VESA/Wandhalterung

- 10m Glasfaser-USB-Kabel

- Poly Studio USB Video-Soundbar

G80-T für mittelgroße bis große Räume:

- Poly GC8 controller

- Lenovo ThinkSmart Edition Tiny Appliance

- VESA/Wandhalterung

- 10m Glasfaser-USB-Kabel (optional mit 25 oder 40 Metern Länge erhältlich)

- EagleEye Director II HD Videokamera

- Trio C60 Konferenztelefon

Die neuen Poly-Lösungen werden nach erfolgter Zertifizierung von Microsoft Teams in den kommenden Monaten in ausgewählten Regionen ausgeliefert. Weitere Informationen unter: https://www.poly.com/de/de/solutions/platform/microsoft/teams-rooms

Über Poly

Poly ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das sich auf die Verbesserung der persönlichen Kommunikation und Zusammenarbeit konzentriert. Poly kombiniert legendäres Audio-Know-how mit leistungsstarken Video- und Konferenzlösungen, um die Herausforderungen durch Ablenkungen und Distanzen, die die Kommunikation im Arbeitsalltag erschweren, erfolgreich zu meistern. Poly strebt danach, Lösungen anzubieten, die die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern und Dienstleistern vereinfachen. Poly"s Headsets, Software, Telefone, Audio- und Videokonferenzlösungen, Analysen und Dienstleistungen werden weltweit eingesetzt und sind die erste Wahl bei Kommunikationslösungen für jeden Arbeitsbereich.

