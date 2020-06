VSB Gruppe jetzt mit Regionalbüro in Kassel

Wind und PV in Hessen

Dresden/Kassel, 2. Juni 2020 - Projektentwickler und Betriebsführer VSB setzt seinen Fokus weiter auf Regionalisierung. Die hessischen Windenergie- und Photovoltaikprojekte werden jetzt zentral vom neuen Standort Kassel aus bearbeitet. Dies umfasst sowohl die Sicherung von Flächen als auch die Genehmigungsplanung bis hin zum Bau. Das Energieunternehmen hat in Hessen seit 2013 rund 50 MW installierte Leistung in vier Windparks realisiert.

Bis 2050 will Hessen seine Energieversorgung auf 100 Prozent Erneuerbare Energien umstellen. Die Landesregierung setzt dabei auf einen breiten politischen Konsens, um die Themen Energiewende und Klimaschutz mit Nachdruck voranzutreiben. Dazu sollen künftig 2 Prozent der Landesfläche als Windvorranggebiete ausgewiesen werden. Verlässliche Rahmenbedingungen für die VSB Gruppe, um den schonenden und gesellschaftlich akzeptierten Ausbau von Wind und Sonne weiter voranzubringen. Jetzt mit einem eigenen Regionalbüro in Kassel.

"Wir wollen nah dran sein an den Menschen und Themen vor Ort. Deshalb suchen wir frühzeitig den Austausch mit der Kommune, der Politik und den Bürgern sowie zu Vereinen und Verbänden. Unsere Erfahrung zeigt, dass ein Windparkprojekt besser akzeptiert wird und schneller vorangeht, wenn wir Möglichkeiten zur ideellen und finanziellen Teilhabe für Anwohner und Flächeneigentümer schaffen", erklärt Alexander Diegel-Bräuer, Leiter Projektentwicklung der VSB Neue Energien Deutschland GmbH. Diegel-Bräuer, der zugleich auch Büroleiter in Kassel ist, startet mit einem Team aus neun Entwicklern und Planern, die neben Hessen auch in angrenzenden Bundesländern nach geeigneten Flächen für Wind- und Photovoltaikparks suchen.

VSB mit Hauptsitz in Dresden setzt damit weiter auf Regionalisierung und baut sein Netzwerk an Standorten in Deutschland auf fünf aus. Dazu zählen neben Dresden und Kassel auch Osnabrück, Potsdam und Erfurt. Hinzu kommen 11 Servicestützpunkte im gesamten Bundesgebiet für die Instandhaltung, darunter ein Zentrallager in Wittenberg für die Ersatzteilaufarbeitung von Windenergieanlagen.

VSB in Hessen

Das Energieunternehmen hat in Hessen bereits rund 50 MW installierte Leistung ans Netz gebracht. Insgesamt vier Windparks wurden zwischen 2013 und 2019 in Betrieb genommen. Dazu zählen der Waldwindpark Trendelburg bestehend aus sieben Windräder mit zusammen 23,1 MW Leistung. Der Windpark Homberg mit drei Anlagen und 10,35 MW sowie der Windpark Fischbach mit 6,9 MW. Seit 2013 liefert zudem der Windpark Ruhlkirchen mit 9,6 MW Leistung grüne Energie.

Kontakt zum Regionalbüro Hessen:

VSB Neue Energien Deutschland GmbH, Treppenstraße 12-14, 34117 Kassel, Tel.: 0561 8165712-0, E-Mail: hessen@vsb.energy

VSB mit Hauptsitz in Dresden zählt zu den führenden Komplettanbietern im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Kerngeschäft liegt in der nationalen und internationalen Projektentwicklung von Wind- und Photovoltaikparks, deren Betriebsführung und Instandhaltung sowie dem Betreiben eigener Parks. Seit 1996 hat VSB mehr als 700 Windenergie- und Photovoltaikanlagen mit rund 1,1 GW installierter Leistung und einem Investitionsvolumen von 1,7 Milliarden Euro errichtet und erbringt Servicedienstleistungen von rund 1,4 GW. Im Konzern und den verbundenen Unternehmen sind 300 Mitarbeiter an 20 Standorten tätig.

