Bei "Terrazas de Cortesín Seaview" wird der Außenbereich zum Wohnraum

Ganz nach dem Motto "Das Leben spielt sich draußen ab" zeichnen sich die 44 modernen Apartments und Penthäuser der exklusiven und privaten Wohnanlage "Terrazas de Cortesín Seaview" aus. Denn von den großflächigen Terrassen der hochwertigen Residenzen aus können Bewohner und Bewohnerinnen einen spektakulären Rundumblick auf die Bergkette der Sierra de Marbella über das Mittelmeer bis nach Gibraltar genießen.

"Das Bauprojekt "Terrazas de Cortesín Seaview" bietet höchste Standards in der Bauqualität und Inneneinrichtung sowie Eleganz und Exklusivität in einer der begehrtesten Lagen an der Costa del Sol. Neben stilvollen Zwei- oder Drei-Schlafzimmer Apartments oder Penthäusern wurde erstmalig eine neue "Stadthaus-Kategorie" in das Konzept der Wohnanlage mitaufgenommen. Insgesamt zwölf Wohneinheiten, zusammengesetzt aus allen Vorzügen eines Penthauses und einer Villa, befinden sich in Süd- oder Südost Ausrichtung und Hanglage und sind in puncto Aussicht nicht zu überbieten", sagt Christiane Tiebel, Sales Agent von newEstepona.

Das Markenzeichen der Wohnanlage von "Terrazas de Cortesín Seaview" sind die großen und multifunktionalen Terrassen, welchen zu allen Seiten mit einem hochwertigen Ganzglasgeländer umrundet sind. Dieses bietet nicht nur optimalen Schutz, sondern auch beste Aussichten auf die umgebene Natur. Ob beim Mittag- oder Abendessen, im Homeoffice oder beim Entspannen auf der Terrasse, stets verspüren Bewohner und Bewohnerinnen eine große Verbundenheit mit der Natur.

Auch der Innenbereich zeichnet sich durch Weite aus. Helle Räume mit großflächigen Fensterfronten und einer innovativen Technik ermöglichen es, dass sich die Innenräume fließend mit der Terrasse und sogar dem privaten Garten verbinden und die Wohnfläche zusätzlich vergrößern. Zudem bietet das großzügige Raumkonzept aller Residenzen der "Terrazas de Cortesín Seaview" moderne Ausstattung mit beispielsweise einer offenen Küche und einem großen Badezimmer mit einer Regendusche.

Im Gemeinschaftsbereich der privaten Wohnanlage verschafft ein Infinity-Pool schnell Abkühlung an heißen Sommertagen oder eine wohltuende Massage mit integriertem SPA im Pool. Die tropischen Gärten laden zum Verweilen ein und versprühen einen atemberaubenden Duft und Wohlfühlatmosphäre.

Eine weitere Besonderheit ist die Nähe zum exklusiven Finca Cortesín Resorts. Dies wird vor allem die Herzen der Golfer höherschlagen lassen, denn der Finca Cortesín Golf Club zählt zu den berühmtesten und besten Golf Clubs weltweit.

Ob Apartments, Penthäuser oder Residenzen in der Stadthaus-Kategorie, die "Terrazas de Cortesín Seaview" bieten exklusiven Lifestyle und höchste Qualität zu einem Kaufpreis ab 435.000 Euro.

Weitere Informationen zu Terrazas de Cortesin Seaview in deutscher oder zu Terrazas de Cortesin Seaview in englischer Sprache sowie zu Immobilien Estepona kaufen finden Interessenten auch unter https://www.newestepona.com

