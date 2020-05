Hausbau und die schwierige Auswahl der richtigen Kleinkläranlagen.

So, 05/31/2020 - 18:03

Für Bauherrn, deren neues Anwesen nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen werden kann, ist Kleinkläranlage die vorgeschriebene Lösung. In Deutschland gibt es etwa eine Million solcher privaten Kleinkläranlagen. Doch welches Kleinklärsystem ist besonders gut geeignet? Welche Varianten und Bauformen gibt es und mit welchen Kosten müssen Hausbesitzer rechnen?

Diese und viele weitere Fragen beantworten Fachleute nun im kostenlosen eBook "Ihr Kleinkläranlagen-Ratgeber". Jascha Schmitz und Benjamin Volkmann von Klaeranlagen-Vergleich.de informieren unabhängig über die Branche und erklären genau, worauf es ankommt. Im ersten Kapitel gibt es eine leicht verständliche Einführung in die Abwassertechnik. Wie wird das Wasser gereinigt? Was passiert mit besonders verschmutztem Wasser? Und wohin kann das Abwasser abfließen?

Kapitel 2 stellt die verschiedenen Klärsysteme und ihre Vor- und Nachteile vor. Nach der Lektüre wissen Sie genau Bescheid über Durchflussverfahren, Tropfkörper, Membranfiltration oder Pflanzenkläranlagen.

Um den passenden Klärbehälter geht es in Kapitel 3. Zur Auswahl stehen Sammelgruben in Ringbauweise, monolithische Sammelgruben und Kunststoffbehälter. Hier erfahren Sie, welche Variante sich für Ihr Grundstück besonders gut eignet.

Mit dem Bau der Kleinkläranlage ist schon ein wichtiger Schritt getan. Allerdings braucht die Anlage auch weiterhin ein wenig Aufmerksamkeit. Mit den Themen Wartung und Betrieb beschäftigt sich deshalb das vierte Kapitel im eBook. Und schließlich geht es noch um einen wichtigen Punkt: die Kosten. Wie viel kostet eine Anlage beim Kauf und im Betrieb? Was sollte im Angebot eines Herstellers stehen? Und wie sieht es mit Steuern und Förderungen aus?

Ergänzt werden die Inhalte durch weitere Themen direkt auf der Webseite. Beispielsweise kann man auf der Webseite mehr über die Vor- und Nachteile der Klärsysteme (https://www.klaeranlagen-vergleich.de/kleinklaeranlage-vergleich.html)im direkten Vergleich erfahren.

Sind Sie neugierig geworden? Das eBook "Ihr Kleinkläranlagen-Ratgeber" steht unter https://www.klaeranlagen-vergleich.de/kleinklaeranlagen-portal.html kostenlos für Sie zur Verfügung!

Die scon-marketing GmbH informiert Endkunden seit über 10 Jahren über Energiekonzepte für Ihre Immobilien. Besonderes Augenmerk liegt auf Umwelttechnologien wie der Photovoltaik, Wärmepumpen und Abwassertechnik. Zielrichtung liegt in der Beratung und Vermittlung an Fachbetriebe in den jeweiligen Branchen.

Kontakt

scon-marketing GmbH

Jascha Schmitz

Im Sundern 1

59929 Brilon

029619859009

info@klaeranlagen-vergleich.de

https://www.klaeranlagen-vergleich.de

Kleinkläranlage,Kläranlage,Abwasser,eBook,SBR,Festbett,MBR