Betonfliesen, traditionell neuer Baustoff des Architekten

Durch Format- und Dekorvielfalt ergeben sich mit Beton-Fliesen unzählige Möglichkeiten im modernen Bau und Innenausbau

Betonfliesen bzw. Betonplatten sind ein neues innovatives Baumaterial. Beton war bisher ein Baustoff, der für massive, oft in Schalungen gegossene Bauteile, Fundamente und Wände stand. Betonfliesen (https://www.samera.de/beton/platten-fliesen/) sind eine moderne Lösung, um verschiedenste Oberflächen mit einer Betonoberfläche zu gestalten. Beton besteht im Wesentlichen aus Sand oder Kies und dem Bindemittel Zement. Auch moderne Betonfliesen bestehen genau aus diesen Stoffen ergänzt durch Zusatzstoffe wie Kautschuk, die der Fliese zusätzlich Elastizität für eine einfache Verarbeitung geben.

Bereits die Baumeister aus der Zeit des Jugendstils und der Gründerzeit verwendeten Zementfliesen bedruckt mit oft bunten Dekoren. Zurzeit erlebt die Zementfliese als Betonfliese ohne zusätzliche Dekore eine Renaissance im Neubau, aber auch bei Sanierung und Renovierung. Die durch sogenannte Lunkern und manchmal durch Schalungslöcher und Maserungen der Schalungsbretter geprägte Betonoberfläche ist heute in Symbiose mit Holzeinbauten eine bevorzugte Designkombination vieler Architekten. Doch nicht jeder Neubau wird in moderner Bauhaus-Stahlbeton-Technik ausgeführt. Soll dennoch eine Betonoptik das Bauwerk innen oder außen schmücken, sind Betonfliesen oder Rollbeton (https://www.samera.de/rollbeton) die ideale Lösung.

Die Firma Sandstein Concept GmbH & Co. KG hat die Herstellung flexibler Betonfliesen und Betonplattenoptimiert und bietet diese in verschiedenen Farbtönen sowie mit einer Vintage-Patina veredelt in Formaten von 22 x 20 cm bis zu 4,20 x 1,20 m. Aus dieser Flexibilität der Formate und Farbtöne bzw. Veredelungen ergeben sich praktisch unzählige Anwendungsmöglichkeiten der Betonfliesen für Architekten und Innenarchitekten. Selbst die Kombination mit Vorhangfassaden ist mit der Betonfliese möglich.

Sandstein Concept GmbH & Co.KG steht für innovative, einzigartige Naturprodukte aus Sandstein und Beton (Betonflisen) in den Anwendungsbereichen: Fassadenverkleidung, Wandverkleidung und Möbeldesign. Als Produktionsbetrieb und Lieferant des Fachhandels hat Qualität und Service für Sandstein Concept oberste Priorität. Dazu gehört sowohl die Beratung des Bauherren als auch die Beratung und Schulung der Fachhändler, Architekten und Handwerker.

Flexibler Sandstein hat in den letzten Jahren für die Bauwirtschaft und für Architekten deutlich an Bedeutung gewonnen. Durch sein geringes Gewicht ist flexibler Sandstein im Bereich Fassadenverkleidung, wegen seiner exklusiven und nachhaltigen Anmutung in der Innenarchitektur besonders gefragt. Geringe Materialstärke und die hohe Flexibilität ermöglichen eine vielfältige Anwendung der Sandsteinprodukt. Einige Einsatzgebiete sind Fassadenverkleidung bzw. Fassadenvorhangsysteme, Wandverkleidung (Sandsteintapete) und Bodenbeschichtung. Im Interior-Design sind Kaminverkleidungen sowie Möbelbau mit Oberflächen auch echten Natursanden gefragt.

Gern beraten wir Sie zu Möglichkeiten und Anwedenungen unserer Sandstein-Naturprodukte.

