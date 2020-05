Green Wedding im Haus der Braut & Gentleman, Mönchengladbach

Sabine Kuch bietet neuste Trends und individuelle Beratung

Mitten in Mönchengladbach findet man das mehrfach ausgezeichnete Fachgeschäft für festliche Mode, geleitet von Sabine Kuch in zweiter Generation. Und obwohl es das Haus der Braut schon seit 1968 gibt, finden Braut und Bräutigam hier immer die neusten Trends aus Kollektionen von mehr als 50 nationalen und internationalen Herstellern.

Geschmackvolle Herrenabteilung

Im Bereich Bräutigammode bietet die Boutique eine geschmackvolle Herrenabteilung mit ausgewählten Outfits von #digel, #Tziacco oder #Wilvorst. Als langjähriger Fachhändler kann man auf die Kollektionen der Hersteller zugreifen und weitere Modelle schnell liefern lassen. Auch die Anfertigung von Accessoires nach individuellen Wünschen ist möglich, das hauseigene Schneideratelier sorgt für den perfekten Sitz, wie bei einem Maßanzug. Abgerundet wird das Sortiment durch Accessoires wie Hosenträger, Schuhe oder Gala-Hemden. Die Stilrichtungen reichen vom klassischen Smoking über den glänzenden Gehrock bis hin zum Boho- und Vintage-Look.

Mit der Green Wedding Kollektion von Wilvorst bietet Sabine Kuch Anzüge die nicht nur toll aussehen, sondern auch ökologische Vorteile bieten: "Willst du auch #FAIRheiratet sein? Fairness, Nachhaltigkeit und Zukunftsdenken werden bei Green Wedding großgeschrieben. Im Haus der Braut & Gentleman bieten wir Dir als einziges Geschäft für festliche Herrenbekleidung in Mönchengladbach einen nachhaltigen Hochzeitsanzug im trendigen BOHO Look an."

Nachhaltigkeit spielt auch beim Hochzeitsanzug zunehmend eine Rolle. Die Wertvorstellungen haben sich überall - auch im Bereich Bekleidung - verändert. Entschleunigte Mode sowie Fashion mit Feel Good Faktor liegen im Trend. Diese Veränderung findet sich nun auch beim Hochzeitsanzug wieder, denn der Bräutigam möchte diesen grünen Lebensstil auch am schönsten Tag des Lebens verwirklichen.

Beratungstermine vereinbaren Interessenten bitte unter: 02161-182552 oder info@haus-der-braut-mg.de - individuelle Abendtermine sind möglich.

Das Haus der Braut & Gentleman ist seit 1969 das führende Fachgeschäft für festliche Mode in Mönchengladbach für Hochzeit, Kommunion und Abiball. Gewinner des ZankYou International Wedding Awards 2019.

