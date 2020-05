Vertrauenswürdige Plattform Xing im geschäftlichen Bereich: digitale Visitenkarte mit Nabenhauer Consulting

Steinach im Mai 2020 - Vor dem Erreichen der ambitionierten Unternehmensziele ist der Service "Xing Marketing" von Nabenhauer Consulting maßgeblich und zukunftsweisend. Mit dem Service "Xing Marketing" erhalten die Kunden die Möglichkeit, den potenziellen Neukunden und auch Geschäfts- und Kooperationspartnern einen ersten Eindruck eigenes Könnens zu vermitteln.

Robert Nabenhauer, der Inhaber der Nabenhauer Consulting arbeitet mit einem gut durchgedachten System, das auf die Besonderheiten von sozialen Netzwerken wie XING angepasst ist, um seine Kunden mehrere Millionen Euro Umsatz über XING zu generieren. Mehr über Xing Marketing von Nabenhauer Consulting finden Sie ab sofort im Internet: https://nabenhauer-consulting.com/vertrieb-marketing/socialmedia/xing-marketing-vorteile-chancen/

Nabenhauer Consulting vermittelt mit seinem nützlichen Service "XING-Marketing", wie die Kunden ihre Kontakte in XING ansprechen, an sich binden und zu Käufern qualifizieren, ihre Kommunikationsvorgänge in XING automatisieren und via XING Reputationsmanagement und Markenaufbau betreiben. Nabenhauer Consulting übernimmt alle dazu anfallenden Aufgaben und stößt in enger Absprache mit den Kunden den Kontaktaufbau und die Kontaktpflege an.

Der Service "Xing Marketing" von Nabenhauer Consulting ist genau das richtige, um regelmäßige Aufträge und Anfragen in Xing zu erhalten: https://nabenhauer-consulting.com/vertrieb-marketing/socialmedia/xing-marketing-vorteile-chancen/

Die Vorteile vom nützlichen Service "XING-Marketing", liegen auf der Hand: die Kunden gewinnen mehr neue Kunden über XING. Dabei werden strikt an die auf der Business-Plattform geltenden Richtlinien gehalten, was die Ansprache und den Kontaktaufbau angeht. Denn nur so kann man langfristig von den dort gewonnen Netzwerkkontakten profitieren.

Robert Nabenhauer, der Inhaber der Nabenhauer Consulting, steht wie kein anderer für Erfolg mit XING und die Automatisierung der Vertriebsanbahnung. Mit der Möglichkeit der Vertriebseffizienzsteigerung konnte er seit dem Jahr 2005 eine durchschnittliche Umsatzsteigerung von über 30 Prozent jährlich erreichen.

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

