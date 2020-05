Event Manager Forum vom 9. Juni bis 2. Juli 2020

Wie Sie Ihr Event virtualisieren

Wer in diesen Tagen und Wochen sein Event virtualisieren will, steht vor zahlreichen Herausforderungen - nur eine davon ist die Wahl des passenden Tools. Worauf es bei der Virtualisierung von Messen, Kongressen, Networkingevents oder auch Hauptversammlungen ankommt, zeigen die Experten des Event Manager Forums 2020.

Am 9. Juni ist es soweit: Das Event Manager Forum 2020 öffnet seine virtuellen Tore. Über mehrere Wochen und Termine erfahren Event- und Marketingmanager, Assistenten und Entscheider, worauf es bei der Planung und Durchführung eines virtuellen Events ankommt. Branchenexperten geben Einblicke, wie Planer ein passendes Konzept für ihr virtuelles Event finden und es mit der geeigneten Technik umsetzen. Dabei ist die Technik nur ein Aspekt von vielen. Die Themen des Event Manager Forums sind breit gefächert. Eventplaner lernen unter anderem, wie sie Ihre Events spannend in die digitale Welt bringen statt sie nur 1:1 zu kopieren. Darüber hinaus schauen die Organisatoren des Event Manager Forums hinter die Kulissen von bereit virtualisierten Events. Planer erfahren, was und wie andere Eventmanager bereits umgesetzt haben und können deren Fettnäpfchen getrost auslassen.

In der mehrwöchigen Eventreihe bleibt genug Zeit, andere Eventmanager kennenzulernen, sich mit ihnen auszutauschen und zu vernetzen. Sei es in den virtuellen Pausenräumen oder während der MasterClasses oder in den TechTalks.

Dabei sind unter anderem:

Michael Arndt, Volkswagen

Peter Blach, BlachReport

Dr. Christina Buttler, MCI Group

Andreas Grunsky, Beeftea Group

Robert Holzer, Intermedia Solutions

Petra Lammers, onliveline

Holger Marggraf, Event-Tech-Partner

Heinrich Nikonow, Cvent

Michaela-Susan Pollok, BVIK

Mirja Schüller, BDLI

Matthias Schultze, GCB

Katrin Taepke, MICEstens digital

Michael Terwint, BTL Group

Christoph von Below, Beeftea Group

und viele mehr.

Wann: ab 9. Juni, Dienstags und Donnerstags

Wo: am Rechner, Tablet oder Smartphone

Das live Event ist kostenfrei. Alle Aufzeichnungen gibt es im Paket für insgesamt 19,90 Euro.

Zur Anmeldung: www.event-manager-forum.de

