Harmonie, Natürlichkeit und Exklusivität - ein Refugium für "adults only" auf Fuerteventura

Das Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort 4* befindet sich in Corralejo im Norden von Fuerteventura, direkt am Naturpark "dunas de corralejo" und in unmittelbarer Nähe des weissen Sandstrandes. Die öffentlichen Bereiche des Resorts wurden 2019 umgestaltet.

Das Designstudio Cordero + Vioas wurde mit dem Projekt beauftragt und das Ergebnis ist eine Mischung von Frische, Natürlichkeit und dezenter Exotik. Die Lobby, der exklusive Bereich des "Adults Only Premium Club" und das asiatische Restaurant Rambutan erstrahlen in frischen, hellen Farbtönen, natürliche Werkstoffe wie Leinen, Baumwolle, Holz und Rattan repräsentieren den Charakter der Insel voller Leichtigkeit und geben doch jedem der Bereiche seine individuelle Note.

Wieder einmal durfte Casa Bruno die hochwertigen, dekorativen Ventilatoren zu einem Prestige-Projekt liefern. Auch bei der Neugestaltung einiger Bereiche des Suite Hotel Atlantis Fuerteventura wurde besonderer Wert auf die Kombination von Qualität und Design gelegt.

Im grosszügigen, weitläufig und exotisch gestalteten Restaurant Rambutan kommen Ventilatoren des Modells "Belleria" mit natürlichen Palmflügeln (https://www.casabruno.com/american-homedecor/Outdoorventilator-Belleria-) zum Einsatz. Starke Motoren mit 3 Geschwindigkeiten liefern jederzeit den gewünschten Luftzug ohne störende Geräusche zu entwickeln, denn sie laufen absolut leise. Zusammen mit den Deckenlampen aus Naturfaser, dem Rattanmobiliar und der hellen Bodengestaltung tragen die sanft drehenden Ventilatoren in erheblichem Masse zur entspannten, tropisch anmutenden Atmosphäre bei.

Im Bereich des Adults Only Premium Clubs wurden von den Designprofis ebenfalls weisse Belleria Ventilatoren eingesetzt, hier allerdings mit handgeflochtenem Bambusblatt in der Farbe braun. Weisse Holzdecken und sehr viele Grünpflanzen unterstreichen auch hier den natürlich-frischen Charakter des Interiordesigns.

Die qualitativ hochwertigen Deckenventilatoren vom Ventilatorenprofi Casa Bruno überzeugen durch variantenreiche Designs. Manche Modelle bieten die Möglichkeit, die Optik des Ventilators dem jeweiligen Interiordesign durch eine Auswahl an Blättern und Motorenfarben anzupassen. Aufgrund dieser Vielfalt wurden Casa Bruno Ventilatoren von Interiordesignern bereits in zahlreichen Projekten weltweit eingesetzt.

Ventilatoren von Casa Bruno hängen jedoch nicht nur in Hotels oder Restaurants in der ganzen Welt sondern auch in Santa Ponsa, Mallorca. Im Showroom von Casa Bruno sind über 90 Ventilatoren ausgestellt, die meisten davon im Betrieb. Hier können sich Interiordesigner, Architekten, Gastronomen, Hoteliers, aber auch der Privatkunde in Ruhe umsehen, sich beraten lassen und das gewählte Modell sogar gleich mitnehmen. Zudem findet man das gesamte Programm auch im Onlineshop unter www.casabruno.com

Casa Bruno American Home Decor importiert seit 1998 besondere Outdoormöbel und amerikanische Ventilatoren. Als Vertriebspartner renommierter US-amerikanischer Hersteller bietet Casa Bruno in Santa Ponsa eine grosse Auswahl an öko-freundlichen, wetterfesten Möbeln wie z.B.Verandaschaukeln, Schaukelstühle, Adirondack Sessel oder Glider in vielen Farben. Alles direkt importiert und hergestellt in den USA.

Die Welt der Ventilatoren zeigt sich ebenfalls im Showroom von Casa Bruno. Mit mehr als 100 Ventilatoren in der Ausstellung und einem grossen Lager ist Casa Bruno der Spezialist für Deckenventilatoren. Ob moderner, tropischer oder mediterraner Stil - das sympathische und professionelle Team von Casa Bruno hilft gern bei allen Fragen rund um den Ventilator.

CASA BRUNO beliefert Privatkunden sowie Inneneinrichter, Architekten, Hotels und Restaurants, Referenzen vorhanden.

Die Verwaltung, Showroom und das Hauptlager sind in Spanien.Versand nach Deutschland oder Österreich ist für Privatkunden kostenlos.

