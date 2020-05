Swim Spa Produktpalette von Artesian Whirlpools erweitert

Erweiterung Swim Spa Modelle von Artesian

Artesian Spas ist weltweit berühmt für die Qualität seiner Whirlpools seit 30 Jahren. Seit 10 Jahren werden im Werk in Las Vegas, USA auch Swim Spas gebaut. Wir haben mit einem Modell dem EP14 begonnen. Dieser hat eine einzigartige Erfolgsgeschichte eingeleitet. Artesian Spas ist weltweit der größte Hersteller von Swim Spas (https://www.artesianspas-europe.com/swim-spas/) geworden und produziert 100% seiner Produkte in den USA.

Mit der Zeit wurde die Produktpalette weiter vergrößert. Zuerst wurde eine größere Version des EP 14 geschaffen - der EP15. Den eine kleinere Version - der EP12. Als nächstes wurden die einzigartigen Dual Temp Swim Spas auf den Markt gebracht. Diese sind Dual Syteme bestehend aus getrennten Bereichen für Whirlpool und Swim Spa. Das einzigartige ist, dass man den Swim Teil mit verschiedenen Whirlpool Teilen kombiniert und es eine gerade und eine L-Form gibt. Alle diese Swim Spa Modelle gibt es mit Gegenschwimmanlage und Hydrotherapie Sitzen.

Letztes Jahr wurde ein reiner Schwimmtrainer entwickelt - der Swim Spa Core Swimmer. Dieses Swim Spa Modell wurde extra zum reinen Schwimmen entwickelt. Hydrotherapie Sitze gibt es hier nicht. Dieser Swim Spa wurde zum reinen und perfekten Schwimmen konzeptioniert.

Alle Swim Spa (https://www.artesianspas-europe.com/swim-spas/) Modelle können mit dem neuartigen Variable Swim Trainer ausgestattet werden. Das ist ein System, das mit frequenzgesteuerten Pumpen arbeitet und bei dem Trainingszyklen programmiert werden. Das ist das non plu ultra im Swim Spa Bereich für den ambitionierten Schwimmer.

Es gibt derzeit 8 verschiedene Swim Spas von Artesian Spas.

Alle Swim Spas sind als semiinground Versionen erhältlich. Das heißt, dass man sich die hohen Baukosten beim Versenken erspart.

Die Swim Spas sind hervorragend bei Preis und Leistung und garantieren den niedrigsten Stromverbrauch aller am Markt befindlichen Swim Spas.

Dieses Jahr hat Artesian Spas die nächste Innovation geschaffen mit der Party Swim Spa Option. Die meisten Swim Spas von Artesian können damit ausgestattet werden. Dabei handelt es sich um Schwimm Spas mit sehr vielen Sitzplätzen, weil rechts und links im Pool durchgehende Sitzbänke sind mit Hydrotherapie.

Artesian Spas Whirlpools Europa in allen Ländern Europas vertreten als einer der Marktführer im Whirlpool und Swim Spa Bereich. Wir beliefern alle Länder und alle Schauräume europaweit von zwei Büros in Großbritannien und Österreich.

