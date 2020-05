Steakteller mit Charakter

Der Wow-Effekt bei der nächsten Grillparty

In vielen Lebensbereichen achten Menschen heute auf Nachhaltigkeit und naturnahe Materialien. Diese Entwicklung macht auch vor den eigenen vier Wänden nicht halt. Ob aus Allergiegründen oder weil man eine nachhaltige Lebensweise pflegt: Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst für natürliche Materialien bei der Gestaltung des eigenen Wohnraums. Gesteine wie Marmor und Granit sind Natur pur und werden im Wohnbereich immer stärker nachgefragt, etwa als Küchenarbeitsplatte, im Baddesign oder bei kleinen Accessoires wie Vasen und Schalen.

Für Millionen von Menschen ist Grillen ohne Zweifel so beliebt wie noch nie. Die Angebote rund ums Grillen werden auch immer vielfältiger und individueller. Auch hier stehen Natürlichkeit und Nachhaltigkeit immer mehr im Focus. Die Designmarke Rokstyle Living bietet erstmals Steakteller aus Naturstein an. Die abgesenkte Oberfläche wurde fein geschliffen, eine besondere Form der Bearbeitung, die eine leichte Struktur aufweist. Zu einem guten Steak gehört heute ein guter Wein und zweifelsohne auch gutes Equipment, überraschen Sie Ihre Gäste mit einem besonderen Erlebnis - präsentieren Sie das Essen auf einem tollen Stück Natur! Die Grillteller sind auch für die Gastronomie geeignet.

Neben Steakteller gibt es auch Duftkerzen im Natursteinbecher und passend auch für die Terrasse zahlreiche Windlichter, sowie Deko-Accessoires.

Erhältlich sind die Steakteller u.a. in diesem Onlineshop: www.rokstyleliving.com

Josef Hanel und seine Söhne Leonhard und Franz Hanel gründeten 1948 dieses kleine Steinmetzgeschäft in einer Holzhüttenwerkstatt am Friedhof in Leutershausen. Nach nunmehr über 70 Jahren Firmengeschichte entwickelte sich das Familienunternehmen von einer Holzhüttenwerkstatt zu einem komplexen Werksgelände mit Produktions- und Verladehalle, Ausstellungshalle sowie eigenem Gestaltungsfriedhof und ist somit eines der führenden Unternehmen im Grabmalbereich in Mittelfranken. Das Familienunternehmen wird heute in der 3. Generation von Harald und Alexander Hanel geleitet. Seit 2007 ist einer der Geschäftsführer Alexander Hanel Vorstandsmitglied im Bund Deutscher Grabsteinhersteller.

Als erstes Unternehmen verzierte die Stein Hanel GmbH Grabsteine mit Swarovski-Kristallen im Rahmen einer Designer-Kollektion. Des Weiteren werden mittlerweile Lizenzprodukte produziert, die europaweit vertreiben werden. 2013 ist mit der Gründung des ersten Fashionlabels für Grabsteine weltweit "Rokstyle" eine neue Marke erschaffen worden, die zwischenzeitig mit mehreren Auszeichnungen geehrt worden ist, z.B. mit dem German Brand Award und dem German Design Award.

