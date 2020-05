VANTAiO ist WINNER beim German Innovation Award 2020!

Do, 05/28/2020 - 13:03

Ausgezeichnet: VANTAiO Enterprise News Manager

Große Freude im VANTAiO-Team: Der VANTAiO Enterprise News Manager für die SAP Cloud Platform hat die Auszeichnung WINNER beim German Innovation Award 2020 in der Wettbewerbsklasse "Excellence Business to Business" erhalten, in der Kategorie "Information Technologies | Functional Software" - und das bei über 700 Einreichungen!

Der VANTAiO Enterprise News Manager ist eine SAP-basierte Software, die Unternehmen ein Echtzeit-Nachrichten-Management von Informationen jeglicher Art ermöglicht. Der manuelle Aufwand wird drastisch reduziert durch Konsolidierung aller News in einer zentralen Datenbank unter Verwendung von Artificial-Intelligence- und Machine-Learning-Techniken. Dabei kann die Anzeige - automatisch an die Nutzungssituation angepasst - auf verschiedensten Endgeräten erfolgen: vom Desktop-PC über Smartphone und Tablet bis hin zum TV. Umfasst werden interne und externe Inhalte aus unterschiedlichen Quellen wie Unternehmensnachrichten, Veranstaltungshinweise und Systemmeldungen sowie passgenaue Meldungen für spezifische Nutzergruppen wie z. B. Prozess- und CRM-Informationen oder aktuelle KPIs.

Der German Innovation Award zeichnet branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. Veranstalter ist der renommierte "Rat für Formgebung". Ins Leben gerufen vom Deutschen Bundestag und gestiftet von der deutschen Industrie, setzt er sich für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ein. Seit 1953 prämieren die Wettbewerbe des "Rat für Formgebung" Design-, Marken- und Innovationsleistungen von internationalem Rang.

Stefan Bohlmann, Geschäftsführer VANTAiO: "Aufgrund der aktuellen Situation fand die Preisverleihung in diesem Jahr ausnahmsweise virtuell statt - das konnte unsere Begeisterung aber kein bisschen trüben. Das ganze Team ist stolz auf die Auszeichnung für unsere innovative Software."

VANTAiO ist Softwarehersteller von flexibel anpassbaren Modulen und AddOns für Portale auf SAP-Basis. Einfach, attraktiv und sofort einsetzbar - das ist die Maßgabe für alle VANTAiO Softwareprodukte.

Auf Grundlage unseres innovativen modularen Baukastensystems liefern wir vorkonfigurierte Softwarebausteine und Projektdienstleistungen. So gelangen Sie einfach und schnell zur optimalen SAP-Portallösung für Ihren Businesszweck. VANTAiO Portallösungen zeichnen sich durch einen sehr hohen Grad an Bedienkomfort und Praxistauglichkeit aus - und ermöglichen durch den VANTAiO ready-to-run-Ansatz eine deutliche Reduzierung von Projektlaufzeiten und -kosten. Hinter den VANTAiO Softwareprodukten und Beratungsleistungen steht ein Expertenteam mit langjähriger Erfahrung in der Softwareentwicklung mit SAP.

Unsere Produkte und Services erfüllen konsequent die Anforderungen modernster Enterprise IT und exzellenter User Experience. Denn nur so entsteht Akzeptanz und aus täglicher Nutzung wird Nutzen - und Ihr Unternehmensportal wird zum Lieblingsportal.

VANTAiO - Wir bauen Lieblingsportale

