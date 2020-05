Ellen Kamrad ist neues Mitglied im BVMW

Do, 05/28/2020 - 10:10

Die Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad ist mit ihrer Veranstaltungsagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft (BVMW) beigetreten. Das Ziel des BVMW ist es, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu stärken und damit die Zukunftsfähigkeit des deutschen Mittelstands zu sichern.

Full-Service Agentur mit erfolgreichem Produktportfolio

Seit nun mehr elf Jahren betreibt die Kölnerin Ellen Kamrad ihre Event- und Veranstaltungsagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse. Mit einem Hauptaugenmerk auf kreative Veranstaltungskonzepte und emotional ansprechende Events berät, begleitet und gestaltet die Kölner Eventmanagerin mit ihrem Team zahlreiche Unternehmen bei der Planung ihrer Veranstaltungen. Als Full-Service Agentur ist das Produktportfolio des Eventprofis sehr abwechslungsreich: Von der passenden Locationsuche für Events bis hin zum Catering und der künstlerischen Gestaltung und technischen Planung übernimmt die Agentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse nahezu alle wichtigen Pfeiler für erfolgreiche Events im Auftrag ihrer Kunden. So setzte die Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse für ihre Kunden, die hauptsächlich aus dem Mittelstand (KMU) kommen, bereits in ganz Deutschland erfolgreich größere Firmenjubiläen, Tagungen, Kongresse sowie Sommerfeste und Weihnachtsfeiern um. Aktuell setzt das Team rund um Ellen Kamrad aufgrund der Pandemie auf kontaktlose Events mit Genuss wie zum Beispiel einem Online-Wein-Tasting oder auch einer Online-Entdeckungstour in die Welt des Kaffees sowie Online-Kochkurse und Cocktail-Mix-Veranstaltungen.

BVMW bündelt wirtschaftspolitische Themen

Nun ist Inhaberin Ellen Kamrad mit ihrer Agentur dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft-Unternehmerverband Deutschlands e.V. (BVMW) beigetreten. Der BVMW ist eine Interessenvertretung der mittelständischen Wirtschaft in Deutschland. Er vertritt die wirtschaftlichen Interessen von kleinen und mittleren Unternehmen und Selbstständigen. So bündelt der BVMW wirtschaftspolitische Themen wie Arbeit und Soziales, Digitales, Energie, Gesundheit, Steuern und Finanzen und setzt sich für bessere Rahmenbedingungen ein. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist das Vernetzen der Mitgliedsunternehmen. Dafür werden vom BVMW zahlreiche regionale Events organisiert, die ebenfalls aufgrund der aktuellen Pandemie zurzeit hauptsächlich in Form von Webinaren und Online-Events gehalten werden. Hierbei sollen die Mitglieder von den Kontakten, Informationen und dem Wissen untereinander profitieren und Dienstleister im lokalen und nationalen Umfeld kennenlernen.

Neue Impulse und Kontakte - Networking im Fokus

Diese Netzwerk-Arbeit war auch der ausschlaggebende Grund für Eventmanagerin Kamrad, dem BVMW mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse beizutreten. "Ich wurde von Michael Schmitt, der ein Beauftragter des Verbandes in Köln ist, angesprochen.", sagt Kamrad. "Viele meiner Kontakte sind bereits Mitglied im Verband und ich fand die Netzwerkarbeit sehr spannend. Deshalb habe ich entschieden, dem BVMW beizutreten." Besonders die neuen Impulse und wertvollen Kontakte stehen für Kamrad im Vordergrund. "Ich freue mich auf mein erstes Mitgliedsjahr und bin gespannt, welche Ideen mir und meiner Agentur mit auf den Weg gegeben werden."

Weitere Informationen zu Ellen Kamrad, ihrem Team und ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse finden Sie hier: https://ellenkamrad.de/ueber-uns/ueber-mich

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

