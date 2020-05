REYIGN KAMERA STRAPS - Echte Handarbeit aus Deutschland

unter dem Motto "for those who seek style", also für all diejenigen die auf der Suche nach Stil sind, kreiert Daniel Teske einzigartiges Kameratrageriemen

Lange Zeit war der deutsche Fotograf Daniel Teske auf der Suche nach einem funktionalen und stylischen Strap für seine Kamera. Nachdem die Suche keinen richtigen Erfolg ergab, nahm er die Sache einfach in eigene Hand. Von seinem Wohnzimmer aus, in der fränkischen Kurstadt Bad Kissingen, tüftelte er einige Monate an einem Konzept.

Das Ergebnis: eine moderne Marke mit einzigartigen Produkten. Besonders hervor hebt sich die Kimono-Kollektion. Kamerastraps gefertigt aus echten japanischen Kimonogürtel, diese wurden in den 70er Jahren aus Seide per Hand gewebt. Die Straps sind somit einzigartig in Form und Farbe, was jedes Teil dieser Kollektion zum limitierten Einzelstücke macht. Etwas für echte Liebhaber und Fotofans.

Der junge Fotograf tüftelt bereits an weiteren Produkten und die Planungen für einen eigenen Kamerarucksack sind auch schon in vollem Gange.

Wir bleiben gespannt wie Daniel Teske den Markt rund um die Fotografie noch bereichern wird!

Wir bei REYIGN bieten Innovatives, stylisches und modernes Zubehör für Kameras. Alles handgemacht in Deutschland.

