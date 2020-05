Mittelstandspreis 2020: centron erreicht die Jurystufe

Do, 05/28/2020 - 09:45

Hallstadt, 28. Mai 2020 - centron, Anbieter von innovativen Colocation-, Cloud- und Managed-Server-Lösungen, zieht das zweite Jahr in Folge in die Jurystufe des "Großen Preises des Mittelstandes" ein. Die Oskar-Patzelt-Stiftung zeichnet centron damit für besonderes unternehmerisches Engagement aus.

"Wir sind äußerst stolz, trotz anhaltender Krise auch dieses Jahr wieder den Einzug in die Finalrunde geschafft zu haben", sagt Monika Seucan, Geschäftsführerin der centron GmbH. "In solch schwierigen Zeiten ist es wichtiger denn je, Zeichen zu setzen und die Fahne des traditionell starken deutschen Mittelstandes hochzuhalten. Für uns ist diese Auszeichnung eine schöne Bestätigung unserer harten Arbeit, dank der wir auch heute als stabiler Arbeitgeber und verlässlicher Partner für unsere Kunden agieren können. Jetzt sind wir noch motivierter, den heißbegehrten Wirtschaftspreis am Ende auch noch Hallstadt zu holen."

Die Oskar-Patzelt-Stiftung verleiht den "Großen Preis des Mittelstandes" 2020 bereits zum 26. Mal. Sie zeichnet damit Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung, Handel und Handwerk für ihr besonderes unternehmerisches Engagement aus. Das diesjährige Motto lautet "Meilensteine setzen". Als einziger Wirtschaftspreis betrachtet der "Große Preis des Mittelstandes" nicht nur Zahlen, Innovationen oder Arbeitsplätze, sondern das Unternehmen als Ganzes, in seiner komplexen Rolle in der Gesellschaft.

Dabei werden Kommunen und Verbände, Institutionen und Firmen aufgefordert, hervorragende mittelständische Unternehmen zu nominieren. Darüber hinaus werden Sonderpreise und Ehrenplaketten ausgelobt, unter anderem für die "Kommune des Jahres". Von ursprünglich 4.970 Nominierten haben es in diesem Jahr deutschlandweit 553 in die zweite Wettbewerbsphase geschafft.

Weitere Informationen zu centron finden interessierte Leser unter www.centron.de.

Weitere Informationen zum "Großen Preis des Mittelstandes" und der Oskar-Patzelt-Stiftung finden interessierte Leser unter www.mittelstandspreis.com.

1999 gegründet, bietet die centron GmbH als Internet Service Provider innovative Lösungen aus den Bereichen Colocation, Managed Server, Cloud und Managed Webhosting an. Kunden über alle Branchen und Industrien hinweg vertrauen den hochverfügbaren, hochflexiblen und hochsicheren Online-Lösungen von centron - vom klassischen Webhosting bis hin zur individuellen Konfiguration und professionellen Bereitstellung hochkomplexer Serverstrukturen im centron Rechenzentrum in Hallstadt bei Bamberg. Mit über 50 Mitarbeitern sorgt das Unternehmen dafür, dass Kunden schnellen, kompetenten und zielgerichteten Service erhalten - damit jedes Projekt ein voller Erfolg wird.

Kontakt

centron GmbH

Matthias Sebrantke

Heganger 29

96103 Hallstadt

0951968340

presse@centron.de

http://www.centron.de

Großer Preis des Mittelstandes, centron, Rechenzentrum, Datacenter, Award, Preis, Oskar-Patzelt-Stiftung, Cloud, Managed Server, Jurystufe, Finalrunde, Mittelstand