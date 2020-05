Rund-um-sorglos-Paket für Eigentümer von Ferienunterkünften auf Usedom

Do, 05/28/2020 - 06:45

Eigentümer, die eine Ferienunterkunft in Ahlbeck, Bansin, Heringsdorf, Bernsteinbäder, im Achterland oder im Hafenresort Karnin besitzen und sich nicht selbst um die Vermietung sowie um das Mietmanagement kümmern möchten, können aufatmen: Das Team von "Ihr Usedomurlaub" übernimmt alle erforderlichen Schritte für sie.

Wie schaffe ich es, dass Urlauber meine Ferienunterkunft buchen? Was passiert, wenn ich am Anreisetag keine Zeit für die Schlüsselübergabe habe? Wie regele ich es am besten, wenn etwas kaputtgeht? Das sind wohl nur einige von zahlreichen Fragen, die sich Eigentümer von Ferienunterkünften stellen.

Das Team von "Ihr Usedomurlaub" kennt die Antworten darauf. Schließlich ist das Unternehmen selbst Anbieter von Ferienunterkünften an der Ostsee - und zwar in Ahlbeck, Bansin, Heringsdorf, Bernsteinbäder, im Achterland sowie im Hafenresort Karnin. "Von unserer Erfahrung sollen auch private Anbieter profitieren", sagt Mathias Hasbargen, Geschäftsführer von "Ihr Usedomurlaub", "deshalb bieten wir ihnen die Vermarktung, die Vermietung sowie die Betreuung ihrer Ferienunterkünfte an".

Bei der Vermarktung sorgt das Team von "Ihr Usedomurlaub" unter anderem dafür, dass attraktive Objektfotos erstellt und die Ferienunterkünfte bei großen Buchungsportalen gefunden werden. Bei der Vermietung kümmert sich das Team beispielsweise um die Buchungsabwicklung sowie um die Schlüsselübergabe. Die Betreuung umfasst unter anderem einen Reinigungsservice sowie die Beauftragung von Handwerkern bei erforderlichen Reparaturen. "Eigentümern, die nicht selbst vor Ort sein können oder die keine Zeit oder keine Lust haben, sich um die Vermietung ihrer Ferienunterkünfte zu kümmern, bieten wir auf diese Weise ein Rundum-sorglos-Paket an", erklärt Mathias Hasbargen.

Eigentümer, die sich für ein solches Rundum-sorglos-Paket interessieren, können sich unter der Rufnummer 038378/80889 oder per E-Mail unter info@ihr-usedomurlaub.de melden, um weitere Informationen zu erhalten.

Mehr Wissenswertes zu diesem Thema oder auch zu weiteren Angeboten von "Ihr Usedomurlaub" sowie zu Ferienwohnung Bansin, Ferienwohnung Usedom, Ferienwohnung Heringsdorf und mehr gibt es auf https://www.ihr-usedomurlaub.de.

