Markus Peterseim wird Managing Director bei Alvarez & Marsal Deutschland

Alvarez & Marsal Deutschland verstärkt mit Dr. Markus Peterseim weiter seine Healthcare & Life Sciences Division in Frankfurt

München/Frankfurt am Main, 27. Mai 2020 - Alvarez & Marsal (A&M), eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen, erweitert mit Markus Peterseim als neuem Managing Director das Healthcare & Life Sciences Team in Deutschland. Als Leiter dieser A&M-Division berät Markus Peterseim überwiegend Unternehmen der Gesundheits- und Chemieindustrie bei strategischen Entscheidungen, unterstützt sie bei Performance-Steigerungen und übernimmt bei Bedarf das Interimsmanagement von Unternehmen.

Markus Peterseim bringt über 25 Jahre Branchenerfahrung mit. Vor seinem Einstieg bei Alvarez & Marsal war er als Partner bei BCG sowie bei PwC tätig. Bei A&M spezialisiert er sich auf den Private-Equity-Sektor und Operations Due Diligence für Pharmaunternehmen und Healthcare-Provider. Darüber hinaus berät er Unternehmen im Bereich Performance Improvement und ebenfalls Firmen, die nicht in Private-Equity-Hand sind.

"Wir freuen uns, dass wir Markus Peterseim als Managing Director und Head unseres Healthcare & Life Sciences Team gewinnen konnten. Dr. Peterseim verfügt über jahrelange und weitreichende Erfahrung in der deutschen und europäischen Gesundheitsbranche, von denen unsere Kunden langfristig profitieren werden", kommentiert Jürgen Zapf, Managing Director und Co-Leader bei Alvarez & Marsal Deutschland.

"Bei A&M möchten wir unseren Kunden im gesamten Healthcare & Life Sciences Bereich abgestimmte und strategische Lösungen für komplexe Probleme bieten. Markus Peterseim wird uns künftig mit seiner Expertise dabei unterstützen.", fügt Raymond Berglund, Managing Director und Head der A&M European Healthcare & Life Sciences Practice, hinzu.

"Ich bin gespannt darauf, meine langjährigen Erfahrungen im Gesundheits- und Pharmabereich nun bei A&M einzubringen. Die Gesundheitsbranche ist für Private-Equity-Kunden aufgrund von meist planbaren Cash-Flows und Erträgen noch immer sehr attraktiv. Deshalb wird sie auch künftig im Fokus von Investoren stehen. Um zukunftssicher aufgestellt zu sein, ist eine umfassende strategische Beratung essentiell. Mit A&M können Unternehmen ihre Leistung nachhaltig verbessern und sie profitieren von umfassender operationaler, finanzieller und funktionaler Expertise in den verschiedensten Bereichen. Ich freue mich sehr darauf, unsere Kunden bei diesen Schritten zu unterstützen", sagt Markus Peterseim.

Herr Peterseim hat an der Universität Dortmund in Chemie promoviert. Er war als Post-Doc-Stipendiat der DFG an der Texas A&M University tätig und tritt regelmäßig als Referent bei diversen Private-Equity-Konferenzen auf.

Als Tony Alvarez und Bryan Marsal 1983 ihr Knowhow bündelten und Alvarez & Marsal gründeten, verfolgten sie das Ziel, Betriebsabläufe, Leistungssteigerung und Wertschöpfung nahtlos miteinander zu verknüpfen, um Unternehmen dabei zu helfen, Stagnation in Wachstum umzuwandeln und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Diese Zielsetzung ist nach wie vor das Herzstück von Alvarez & Marsal (A&M).

A&M ist heute ein führender Anbieter von ganzheitlichen Wertsteigerungsprogrammen, Turnaround- und Sanierungsberatung sowie Interims-Management-Lösungen. Weiterhin beraten wir Unternehmen und deren Gesellschafter mit Transaktionsdienstleistungen und Bewertungen sowie holistischen und integrierten Beratungsdienstleistungen und Datenanalyse ("Big-Data-Analysen") für forensische Untersuchungen und Rechtstreitigkeiten. Wir sind faktengetrieben und handlungsorientiert. Wir stellen die richtigen Fragen und krempeln die Ärmel hoch, um unsere Kunden ans Ziel zu bringen. Wir finden die richtige Lösung und setzen sie zur richtigen Zeit auf die richtige Art und Weise um. Dafür steht A&M.

A&M bietet Unternehmen aus allen Branchen weltweit Problemlösungsansätze und Wertschöpfungspotentiale. Unsere Spezialisten sind erfahrene Führungskräfte, erstklassige Berater und Branchenexperten, deren reicher Erfahrungsschatz unsere Mandanten dabei unterstützt, aus Veränderungen strategischen Mehrwert zu schöpfen, Risiken zu kontrollieren und bei jedem Schritt eine Wertsteigerung zu erzielen.

Wenn entschiedenes Handeln gefragt ist, wenden Sie sich an uns: www.alvarezandmarsal.com

