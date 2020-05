Frisches Outfit für mehr Durchblick im Kühlregal

Obela Hummus launcht neues Verpackungsdesign mit Nutri-Score

(ms) Das Auge isst bekanntlich mit: Obela, führender Hummus-Spezialist, verleiht seinem Sortiment ab Juni ein modernes, frisches Design:

Der neue Markenauftritt unterstützt den hausgemachten Charakter der Obela Hummus Rezepturen. Die eindeutige Farbcodierung ermöglicht neben einer erhöhten Regalwirkung eine noch bessere Sortendifferenzierung im Kühlregal zwischen den aktuellen sechs abwechslungsreichen Varianten Classic, sonnengetrocknete Tomaten, geröstete Pinienkerne, Hot Jalapeno, Kalamata Oliven und Süßkartoffel (je 175g Becher, 1,99 UVP).

Nutri-Score im grünen Bereich

Flankierend zum Verpackungs-Relaunch werden alle Obela Hummus Produkte mit

dem transparenten Nutri-Score und der bestmöglichen grünen A-Bewertung

gekennzeichnet. Damit eignen sie sich optimal für den täglichen Konsum im

Rahmen einer bewussten, ausgewogenen Ernährung. Weiterhin schwenkt der

Obela Hummus Classic die Flagge mit dem Ökotest Label und der Auszeichnung

"sehr gut".

Steigende Impulskäufe und Drehzahlen

"Das neue, zeitgemäße Verpackungsdesign garantiert hohe Sympathiewerte und

Kaufabsichten in der Zielgruppe* und ist der Startschuss für ein neues Obela

Abenteuer, auf das der Handel und der Konsument schon sehr gespannt sein

können", freut sich Christian Exner Arizaga, Country Manager BeNeLux & Germany

bei Obela Europe.

Maximale 360° - Aktivierung

Begleitend zum Verpackungs-Relaunch unterstützt Obela seinen Partner im Handel

mit einer brandneuen Kommunikationskampagne. In deren Fokus steht die

Aktivierung junger, mobiler Zielgruppen über verschiedene Online-Kanäle,

Influencer, TV + OOH Maßnahmen und deren kommunikative Begleitung bis hin

zum POS.

* Studie Innovact Obela Design-Relaunch, n=1.200

Obela Europe ist eine Joint-Venture-Partnerschaft der beiden weltweit führenden Lebensmittel- und Getränkeunternehmen PepsiCo und Strauss Group.

Die ausgezeichneten Marken Obela und Florentin erwecken mit frischen und verführerischen Dips, Aufstrichen und Snacks, in deren Mittelpunkt der Hummus steht, die kulinarische Vielfalt der weiten Welt zum Leben.

Obela Hummus ist erhältlich in Deutschland, Australien, Neuseeland und Mexiko. Der europäische Hauptsitz und das Werk mit 40 Mitarbeitern befindet sich in Mijdrecht (Niederlande).

