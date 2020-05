Sommerzeit ist Draußenzeit:

Einfach ausklappen und los geht's

Unterwegs geraten junge Eltern gern mal in Hektik, wenn das Baby plötzlich die Windel voll hat. Wo ist ein geeigneter Platz zum Wickeln? Und dann müssen ganz schnell eine Wickelunterlage sowie Windeln, Tücher und Wechselsachen zur Hand sein. Die Rettung: eine gut ausgestattete Wickeltasche! Beim Modell SYDNEY® von BÉABA® ist die passende Wickelunterlage direkt an der Tasche angebracht. Einfach den Klettverschluss lösen und die Fläche ausklappen, schon kann das Wickeln losgehen. Die Babyseite ist aus flauschigem Baumwoll-Frotee, die Außenseite aus schützendem und wasserabweisendem Kunststoff. Die gesamte Wickelfläche ist abnehmbar und kann bei 30 Grad im Schonwaschgang gewaschen werden; ebenso die Wickeltasche.

Platz für alle wichtigen Dinge von Mama und Baby

Die geräumige Tasche verfügt über eine extra große Öffnung: Das Modell SYDNEY® lässt sich bis zur gesamten Taschenlänge öffnen. So haben Eltern schnellen Zugriff auf alles, was sie unterwegs brauchen: Windeln, Pflegeprodukte, Fläschchen, Schnuller, Babynahrung oder Wechselsachen und Spielzeug. Zahlreiche praktische Fächer sorgen für einen bestmöglichen Überblick. Es gibt auch ein Fach für Wertsachen. Dort sind Mamas und Papas Handy, Schlüssel und Portemonnaie sicher verstaut.

An der Seite befindet sich ein wärmeisolierter Mahlzeitenbeutel, der die Babyflasche oder den Brei unterwegs warmhält. Eltern tragen die Tasche z.B. beim Einkaufen über der Schulter oder befestigen ihn dank der beiliegenden Tragegurte einfach an dem Kinderwagen oder Buggy.

Produktdetails:

Maße: 53 x 21,5 x 33,5 cm

Gewicht: 821 g

Materialien: Außenstoff und Futter: 100 % Polyester, Wickelunterlage: 100% Baumwolle

Integrierte Kinderwagenbefestigung mit Karabinern

Zubehör: Integrierte Isoliertasche für Fläschchen und Babynahrung, Schutzbeutel für Schnuller

Verfügbarkeit

Die Wickeltasche SYDNEY® ist für rund 80 Euro (UVP) online erhältlich, beispielweise unter www.amazon.de oder www.vertbaudet.de.

BÉABA®

Catherine Bollet-Mazur

Voie Romaine 121

01100 Groissat

France

E-Mail: catherine.bolletmazur@beaba.com

Homepage: https://www.beaba.com/de/

Telefon: +49 (0)176 626 10 629

Pressekontakt

blattertPR GbR

Julia Eckhardt

Färberstraße 71

60594 Frankfurt

Deutschland

E-Mail: julia@blattert-pr.de

Homepage: https://www.blattert-pr.de/

Telefon: 069-42602975