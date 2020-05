Jetzt neu - Exklusiver Shop für Sexspielzeuge und Erotikbedarf

Do, 05/21/2020 - 10:55

Die bestplatzierten Produkte aus dem Bernaunet Sortiment

Auf Platz 5 der beliebtesten Produkte aus dem Bernaunet Sortiment liegt das Talk-Flirt-Dare Partyspiel. Mittels Gesprächs-, Flirt- und Wagniskarten lassen sich Paargespräche auf Partys anregen und eine knisternde erotische Atmosphäre erreichen. Dazu hat sich dieses Spiel bei allen denen bewährt, die in puncto Sex in der Beziehung neue Wege gehen wollen.

Platz 4 in der Beliebtheitsskala nimmt der Enlove Silikon Erotik Fingervibrator ein. Hiermit können sich Damen und Herren herrlich selbst verwöhnen oder den Partner um eine intensive Massage mit diesem Finger-Dildo-Aufsatz bitten.

Auf Platz 3 auf der Bernaunet Beliebtheitsscala stehen die Sex Gutscheine von VULAVA® + Gratis Online-Handbuch. Wer erotische Abenteuer plus Nachschlagewerk verschenken will, liegt mir diesem Präsent immer richtig. Die sexy Liebesgutscheine mit 12 unterschiedlichen Erlebnissen kommen bei Damen und Herren gleichermaßen gut an.

Für maximalen Lustgewinn zeichnet sich das unter Platz 2 positionierte CKSOHOT SM Bondage Set aus. Fans hocherotischer Fesselspiele kommen hier voll auf ihre Kosten.

Zum Verkaufsschlager ist jedoch schnell das Utimi BDSM Sex Bondage im Set geworden. Das bestplatzierte Produkt mit Seilen, Handschellen und Fußfesseln bietet ultimativen Sex-Spaß.

Für den besonderen Sex-Kick in Beziehung und auf Partys

Sexspielzeuge und erotische Spiele bringen einen lustvollen Gewinn in der Beziehung. Auch ansonsten langweilige Partys kommen mit anregenden Spielen erst so richtig in Schwung. Ganz gleich, ob Sie Liebeskugeln, Liebesschaukeln, Vibratoren, Analplugs, BDMS Material suchen oder sich für Sex Brettspiele oder frivole Rollenspiele interessieren - im neuen Bernaunet Sexstore werden Sie fündig!

Geile Geschichten bei Bernaunet kaufen

Im Onlinestore Bernaunet finden Sie jedoch nicht nur Sexspielzeuge und allerlei erotisches Equipment für maximalen Spaß im Bett. Auch Literatur hält das neugegründete Unternehmen für seine Kunden bereit. In der Rubrik "Geile Geschichten" gibt es ein reichhaltiges Angebot, um die Stimmung richtig aufzuheizen und um Anregungen für das nächste Sex-Abenteuer zu holen.

Live Strip - Nacktspiele, die Sinne rauben

Partyspiele wie No Limit oder Live-Strip-Skat gehören zu den Klassikern, wenn es um den besonderen Kick auf der Party oder im heimischen Schlafzimmer geht. Bernaunet offeriert seinen Kunden somit auch hier ein feines Angebot beliebter und bewährter Produkte.

Der Bernaunet Sex-Store hält für jede Vorliebe das passende Sexspielzeug bereit. Für Experimentierfreudige lohnt der regelmäßige Besuch des Onlineshops, denn das Sortiment an hochwertigen Sextoys für Sie & Ihn wird ständig erweitert.

Sex-Spiele-Bernaunet - für alle die, die hemmungslose Erotik und lustvolle Momente erleben und Fetisch ausleben möchten. Der Anbieter verspricht eine schnelle und seriöse Zustellung.

Rene Hilbert

Rene Hilbert

Riesaerstr. 18

01665 Diera-Zehren

Deutschland

E-Mail: Hilbertrene@yahoo.de

Homepage: https://sex-spiele.bernaunet.com/

Telefon: 01626512350

