SandstrandSEO - der neue SEO-Wettbewerb für 2020 ist soeben gestartet

Und es geht los. Heute am 20.05.2020 um 10 Uhr ist der neue SEO Wettbewerb vom Team von SEO-Vergleich.de gestartet. Es handelt sich hierbei um den ersten SEO-Contest von SEO-Vergleich. Dieser soll aber ab sofort jährlich ausgeführt werden.

Beim diesjährigen Wettbewerb geht es darum, dass SEO-Dienstleister in einem gewissen Zeitraum versuchen ihre Seiten für den Begriff SandstrandSEO zu optimieren.

Woher dieser Begriff kommt oder warum er gewählt wurde ist noch unklar. Aber Alexander Walz und sein Team haben sich sicherlich etwas dabei gedacht.

Fakt ist, dass der SEO-Contest zum Thema SandstrandSEO vom 20.05.2020 um 10 Uhr bis zum 22.06.2020 um 10 Uhr geht. Wirkliche Regeln oder Budgetlimitierungen gibt es keine. Somit kann jeder SEO der Lust und Zeit hat mit den für ihn/sie gewünschten Methoden am SEO-Wettbewerb teilnehmen.

Mitmachen kann jeder SEO-Dienstleister - ob Agentur oder Freiberufler. Wichtig ist lediglich eine kostenlose Anmeldung über SEO-Vergleich.de bis zum 27.05.2020.

Es gibt viele tolle Preise im Gesamtwert von über 15.000€ zu gewinnen. Vom Kurzurlaub, über ein Interview auf SEO-Vergleich.de und VIP Tickets für den SEO-Day 2020 in Köln bis hin zu Mitgliedschaften bei PageRangers, SEO-Vergleich oder OMR Reports ist alles dabei.

"Wir haben uns dafür entschieden am diesjährigen SEO-Wettbewerb von SEO-Vergleich.de zum Keywort SandstrandSEO teilzunehmen, auch wenn unsere aktuelle Auslastung kaum Spielraum oder Zeit dafür hergibt.", sagt Daniel Neubauer, Gründer und Inhaber der SEO-Agentur RED RAM MEDIA KG aus Neu-Ulm. "Unser Ziel ist es aber durch unsere Seite auf den Contest hinzuweisen und wir sind sehr gespannt darauf zu sehen, was in den kommenden Tagen und Wochen bei diesem Wettbewerb alles passieren und welche Seite oder Taktik sich am Ende durchsetzen wird. Dies gilt eigentlich für alle SEO-Wettbewerbe. Auch dieses Jahr drücke ich allen Teilnehmern die Daumen."

Weitere Informationen und Details zum Wettbewerb finden Sie hier: https://www.redrammedia.com/sandstrandseo/

Die Online Marketing Agentur RED RAM MEDIA aus Neu-Ulm bei Ulm hat sich seit knapp 10 Jahren auf die wichtigen Komponenten des Online Marketings spezialisiert. Hierzu zählen u.a. das Webdesign, die Webprogrammierung und die Suchmaschinenoptimierung (SEO).

Wir helfen unseren Kunden ihre Sichtbarkeit online zu steigern und somit mehr potentielle Kunden zu erreichen.

