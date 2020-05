aifinyo AG veröffentlicht Konzernabschluss für 2019

(Mynewsdesk) Die aifinyo AG legt das bestätigte Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019 vor. Dessen erfolgreicher Verlauf war insbesondere durch das starke Wachstum in allen Geschäftsbereichen sowie Investitionen in digitalisierte Angebote geprägt. Trotz Vorbereitung des Zusammenschlusses mit dem Fintech Decimo GmbH und erheblicher Investitionen in die digitale Plattform erzielte das Unternehmen im neunten Jahr in Folge ein positives Ergebnis bei jeweils zweistelligem Wachstum.

Trotz erheblicher Investitionen und zweistelligem Wachstum konnte erneut ein positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 386 TEUR erzielt werden (Vorjahr: 523 TEUR). Der Konzernjahresüberschuss betrug 235 TEUR (Vorjahr 261 TEUR). Die Bilanzsumme belief sich zum Bilanzstichtag am 31.12.2019 auf 45,3 Mio. Euro (Vorjahr 40,8 Mio. Euro). Das Transaktionsvolumen stieg auf 273 Mio. Euro (Vorjahr 214 Mio. Euro). Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten die Umsatzerlöse deutlich auf 42,2 Mio. Euro erhöht werden (Vorjahr (28,0 Mio. Euro). Das EBITDA wurde innerhalb des Konzerns auf 2,7 Mio. Euro gesteigert (Vorjahr 2,1 Mio. Euro). Trotz erheblicher Geschäfts- und Umsatzausweitung konnte die Eigenkapitalquote mit 16 % auf einem für die Branche hohem Niveau gehalten werden (Vorjahr 16 %).

Das Unternehmen hat seine ambitionierten Ziele für das abgelaufene Geschäftsjahr erreicht und konnte dank starker Investitionen in digitale Angebote weiter profitabel wachsen. Nach erfolgreicher Umfirmierung von Elbe Finanzgruppe AG in aifinyo AG hat der digitalorientierte Finanzdienstleister und Anbieter für Liquiditätslösungen überdurchschnittlich an der positiven Gesamtmarktentwicklung 2019 partizipiert.

Der seit Anfang 2020 rechtskräftige Zusammenschluss mit der Decimo GmbH und seiner Plattform RECHNUNG.de hat alle Erwartungen bestätigt. Das strategische Ziel ist dabei, sich weiter zu einem führenden digitalen Finanzdienstleister zu entwickeln. Die bestehende, wettbewerbsfähige technologische Basis der aifinyo AG wurde um eine skalierbare Plattform für Geschäftsprozesse rund um Finanzierungen erweitert. Unternehmer können somit ihre Bedarfe an Liquidität noch stärker auch digital realisieren.

Nachdem das erste Quartal 2020 noch gute Zahlen im Rahmen der Erwartungen lieferte, besteht aufgrund der globalen Corona Pandemie Unsicherheit bezüglich der Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr. Zum einen kann das wirtschaftliche Umfeld für die Dauer der Krise zu geringeren Wachstumsraten oder Umsatzrückgängen bei einem Anstieg der Risiken führen. Andererseits bieten sich erhebliche Chancen bei einer anstehenden Marktbereinigung. Diese hat im Verlauf der letzten Quartale mit dem Wegfall einiger Wettbewerber begonnen und könnte sich krisenbedingt verstärkt fortsetzen. Aufgrund der hohen Anpassungsfähigkeit des eigenen Geschäftsmodells könnte aifinyo an dieser Entwicklung weiterhin positiv partizipieren.

Der vollständige Konzernabschluss für 2019 zum Download:

www.ir.aifinyo.de/aifinyo_AG_Konzernabschluss_2019.pdf (https://ir.aifinyo.de/wp-content/uploads/2020/05/aifinyo_AG_Konzernabschluss_2019.pdf)

Diese Pressemitteilung (http://www.mynewsdesk.com/de/tower-pr/pressreleases/aifinyo-ag-veroeffentlicht-konzernabschluss-fur-2019-3000286) wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Tower PR (http://www.mynewsdesk.com/de/tower-pr)

Als digitaler Finanzdienstleister bietet die aifinyo AG innovative, aufeinander abgestimmte Finanzierungslösungen speziell für Startups, Freiberufler und mittelständische Unternehmen aus einer Hand. Durch alternative Finanzierungslösungen in Form von Factoring, Finetrading, Leasing und Inkasso hat sich das Unternehmen als Mission gesetzt, Unternehmer mit mehr Liquidität zu mehr Erfolg zu begleiten. Die Tochtergesellschaften aifinyo finance GmbH und aifinyo lease GmbH sind anerkannte Finanzdienstleister der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Aktien der aifinyo AG sind seit Dezember 2018 im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet.

Firmenkontakt

Mynewsdesk

Mynewsdesk Client Services

Ritterstraße 12-14

10969 Berlin

-

press-de@mynewsdesk.com

http://www.themenportal.de/wirtschaft/aifinyo-ag-veroeffentlicht-konzernabschluss-fuer-2019-66509

Pressekontakt

Mynewsdesk

Mynewsdesk Client Services

Ritterstraße 12-14

10969 Berlin

-

press-de@mynewsdesk.com

aifinyo ag