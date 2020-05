Saalbacher Hotel-Appartements Thurnerhof greift nach den Sternen

Die Gastgeberfamilie Kröll investiert von April bis November eine hohe Summe in noch mehr Urlaubsvergnügen für ihre Gäste. Einige Bereiche des Hotels werden renoviert & erweitert. Neu hinzu kommen ein Infinity Pool, Sonnenterrasse, Zimmer & Suiten.

Viele neue Urlaubs-Highlights

Familien, Aktivurlauber & Erholungssuchende profitieren von den neuen Attraktionen. Der beheizte Infinity Pool mit integrierten Massageliegen bietet bei einer Größe von 20 x 6m ganzjährig Badespaß. Eine ausladende Sonnenterrasse lädt zum Verweilen mit Blick auf die Salzburger Bergwelt ein. Direkt vor dem Hotel befindet sich der Kinderspielplatz, welcher von 300m² auf 600m² vergrößert wird. Holz-Spieltürme mit Röhrenrutsche, Kletterturm, eine 10 m lange Kurvenrutsche & mehr wecken den Abenteuergeist der Kids.

"Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Wachstum & Veränderung. Der starke familiäre Zusammenhalt sowie das positive Feedback und Vertrauen unserer Gäste lassen uns optimistisch in die Zukunft blicken. Wir möchten unseren Gästen einen unvergesslichen Urlaub ermöglichen und ihre Wünsche vollends erfüllen. Wir haben den Umbau lange geplant und freuen uns über den planmäßigen Start", so Hotelinhaber Hermann Kröll. Der Hotelier weiß wovon er spricht, hat er doch den Familienbetrieb im Jahr 2006 mit jungen 21 Jahren übernommen.

Hotelier mit Zielen: "Urlaub im **** Familienhotel Thurnerhof"

"Von Anfang an war es mein Wunsch, den elterlichen Betrieb zu übernehmen und unser Jugendgästehaus weiterentwickeln. Als Ziel setzte ich mir von Beginn an das ****Familienhotel THURNERHOF", erzählt Hermann Kröll. Die Entwicklung vom kleinen Jugendgästehaus zum komfortablen Hotel - mit 100 Betten und ca. 12 Tsd. Nächtigungen jährlich - spiegelt Tatendrang und Engagement des Hoteliers wider. Im Zuge des Umbaus entstehen 7 neue komfortable Doppelzimmer sowie 6 luxuriöse Familiensuiten. Die 24 m² großen Doppelzimmer entsprechen dem natürlichen und eleganten Stil der bestehenden Zimmer. Großzügige, modern ausgestattete Familiensuiten bieten mit 46 m² bzw. 59m² Platz für 3-5 Personen - warme Farben kombiniert mit hochwertigen, edlen Möbeln aus Eichenholz sowie stilvolles Design versprechen höchsten Wohlfühlkomfort.

Ankommen & Wohlfühlen inmitten der Kitzbüheler Alpen

Die neu gestaltete Hotellobby vermittelt Urlaubern bereits beim Eintreffen ein Gefühl von Wohlbefinden. Auch der Barbereich wird erneuert - in stimmungsvoller Atmosphäre genießen Gäste leckere Drinks und edle Weine. Restaurant und Stuben werden renoviert und sorgen durch Alpinen Charme gepaart mit edlem, modernem Design für gemütliche und genussvolle Stunden. Insgesamt vergrößert sich das Hotel von 2500 m² auf 3300 m². Dadurch wird Gästen in Zukunft mehr Raum und Zeit für Genuss geboten.

Optimaler Start in die Wintersaison

Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn bietet beste Pistenbedingungen, Schneesicherheit, Top Infrastruktur & mehr - die Region zählt zu den Winter-Highlights in den österreichischen Alpen. Ob Familien mit Kindern, ambitionierte Wintersportler oder Ski-Profis - das Winterparadies im Salzburer Land überzeugt durch ein vielfältiges Wintersportangebot. Das Familienhotel & Skihotel Thurnerhof liegt 1,5 Kilometer vom nächsten Skilift sowie wenige Kilometer von weiteren Winterattraktionen entfernt. Ein hoteleigenes Ski-Shuttle bringt Gäste zu den umliegenden Talstationen. Der Umbau schreitet voran und wird im November 2020 abgeschlossen sein. Der Neueröffnung am 3. Dezember steht somit nichts im Wege - in neuem Glanz startet das Familienhotel Thurnerhof in die Wintersaison 2020/21.

Weitere Infos sind im Bautagebuch (https://www.thurnerhof-saalbach.at/de/der-thurnerhof/bautagebuch/56-0.html) des Hotels zu finden.

Das familienfreundliche Wellnesshotel und Skihotel Thurnerhof liegt inmitten der Kitzbüheler Alpen im wunderschönen Bergdorf Saalbach - auf der Sonnenseite des Glemmtales. Umgeben von der atemberaubenden Salzburger Bergwelt wird Urlaubern auf einer Seehöhe von 1.100 m eine traumhafte Aussicht geboten. Neben dem neuen beheizten Außenpool mit Sonnenterrasse erwartet Gäste ein schöner Wellnessbereich, allerlei regionale und internationale Köstlichkeiten, komfortable Zimmer & Suiten sowie gemütliche Appartements. Top Service, herzliche Gastlichkeit und die angenehm entspannte Atmosphäre versprechen puren Urlaubsgenuss - ganz gleich ob Familienurlaub, Urlaub mit Freunden oder Gruppenurlaub.

