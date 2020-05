Mit Online TimeStatement erfassen Sie Arbeitszeiten und Spesen, erstellen mit einem Klick professionelle Rechnungen oder versenden aussagekräftige Berichte. Gleich ohne Installation loslegen.

Starten Sie Ihr eigenes Unternehmen als Dienstleister

Die Zahl der Freiberufler nimmt ständig zu. Effizienz sorgt für mehr Gewinn.

Es gibt Dutzende von Möglichkeiten, Ihre Zeit gut zu verwalten, aber einige der Optionen sind nicht mehr aktuell, da sie nicht mit der Digitalisierung verbunden sind und daher nicht wirklich mit der aktuellen täglichen Arbeit verbunden sind.

Unser TimeStatement-Tool zur Verbesserung der Zeiterfassung / Leistungserfassung und Rechnungsstellung ist ein Cloud basiertes System. Dies bedeutet, dass Sie dieses Lösung ohne vorherige Installation auf Ihrem PC und allen Endgeräten verwenden können.

So können Sie sich voll auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, um mehr Gewinn zu erzielen.

Es gibt eine kostenlose Version, in der ein Benutzer bis zu zwei Projekte gleichzeitig verwenden kann. Registrieren Sie sich unverbindlich und starten Sie noch heute bei timestatement.com

Insbesondere Projektmitglieder und Freiberufler, die ihr Zeitmanagement verbessern möchten, können von dieser Zeitmanagement Methode stark profitieren, da diese Lösung speziell den Aspekt der Flexibilität und Transparenz berücksichtigt.

Außerdem: Die TimeStatement Company und der Online-Buchhaltungs-Service Run my Accounts AG sind eine Partnerschaft eingegangen.

1) Um in der Corona-Virus Situation zu helfen: 3 Monate lang ohne Kosten und Einschränkungen, können Sie die Premium-Version der Leistungserfassung Lösung von TimeStatement nutzen! Siehe 5)

3) Kein Unternehmer mag Doppelspurigkeiten. Erst recht dann nicht, wenn sie in der Administration vorhanden sind. Bis anhin mussten die erstellten Rechnungen separat in der Buchhaltung erfasst werden. Jetzt sparen Sie viel Zeit auch dank der Schnittstellen zur Online Buchhaltungssoftware von Run my Accounts.

4) Als SaaS-Lösung werden regelmäßige Updates und Backups kostenlos durchgeführt - Swiss Made!

5) Alle Neukunden, die sich bis zum 15. Juni 2020 bei der TimeStatement registrieren (rma@timestatement.com), erhalten TimeStatement während 3 Monaten in vollem Umfang kostenlos und unverbindlich.

TimeStatement ist eine innovative Zeiterfassung Applikation ohne System Unterhalt von überall über das Internet erreichbar. Mit der App kann man im Offline-Modus arbeiten.

Wir sowie unsere Spezialisten stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.

