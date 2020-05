Etiket Schiller: Zwei neue Papiere erweitern Angebot an kompostierbaren Materialien

Umweltfreundliche Etiketten ergänzen vollständig biologisch abbaubare Verpackungen

Plüderhausen, 18. Mai 2020. Etiket Schiller baut sein Angebot an umweltfreundlichen Etiketten weiter aus: Neu im Portfolio sind zwei kompostierbare Haftverbunde für Papier-Etiketten. Das Papier sowie der Kleber sind nach DIN EN 13432 zertifiziert und tragen das Kompostierbarkeitszeichen Keimling. Die Selbstklebe-Etiketten lassen sich direkt auf Lebensmittel wie Obst und Gemüse verkleben. Etiket Schiller verfolgt damit sein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept konsequent weiter und stärkt seine Position als Anbieter nachhaltiger Etiketten.

Umweltfreundliches Labelling: zwei neue Etikettenmaterialien

Ab sofort bietet Etiket Schiller die kompostierbaren Selbstklebe-Etiketten aus Papier in zwei Varianten an: als glänzend gestrichenes Haftetikettenpapier mit PEFC-Zertifizierung und als Thermopapier in Eco-Qualität mit FSC-Siegel. In Kombination mit kompostierbaren Klebstoffen eignen sie sich für den direkten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln und für Verpackungen, die vollständig biologisch abbaubar sein sollen. Die neuen Papier-Etiketten ergänzen damit die Auswahl an nachhaltigen Materialien bei Etiket Schiller. Das Unternehmen aus Plüderhausen bietet darüber hinaus bereits biologisch abbaubare Folien an.

Geprüfte Kompostierbarkeit: DIN EN 13432 und Keimling

Beide Etikettenmaterialien sind nach DIN EN 13432 zertifiziert und industriell kompostierbar. Um der international anerkannten Norm zu entsprechen, müssen die Etiketten nach drei Monaten nachweislich zersetzt sein. Die Zertifizierung nach DIN EN 13432 stellt damit sicher, dass es sich um ein biologisch abbaubares Produkt handelt. Das Etikettenmaterial trägt zudem das Zertifizierungszeichen Keimling des European Bioplastics e. V., das auf Basis der Norm DIN EN 13432 verliehen werden kann.

Kompostierbare Etiketten: individuelle Beratung

Etiket Schiller hat sich seit 2016 auf die Verarbeitung nachhaltiger Etiketten spezialisiert. Fester Bestandteil des Angebots sind seitdem auch kompostierbare Materialien. Etiket Schiller berät Interessenten ausführlich dazu und greift auf einen gewachsenen Erfahrungsschatz zurück. Gunther Schiller, Geschäftsführer von Etiket Schiller, erläutert: "Wir haben uns in den vergangenen Jahren intensiv mit nachhaltigen Etiketten auf Basis unterschiedlichster Materialien auseinandergesetzt. Zu den größten Herausforderungen gehört die ansprechende Gestaltung der biologisch abbaubaren Labels im Rahmen der Kompostierbarkeit. Dieses Know-how geben wir an unsere Kunden weiter, um sie bestmöglich zu beraten und beim Thema Green Packaging zu unterstützen."

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben für die Bedruckung der kompostierbaren Papier-Etiketten sollten sich Kunden im Vorfeld mit den Experten von Etiket Schiller dazu abstimmen. So ist eine vollflächige Bedruckung nicht sinnvoll und es dürfen nicht mehr als fünf Farben für das Druckbild verwendet werden.

Das Unternehmen:

Die Etiket Schiller GmbH mit Sitz in Plüderhausen zählt zu den führenden Etikettenherstellern in Deutschland. Das 1934 gegründete Familienunternehmen wird von den Geschwistern Susanne Daiber und Gunther Schiller geführt und erzielte 2019 mit 43 Mitarbeitern rund fünf Millionen Euro Jahresumsatz. Etiket Schiller ist Spezialist für die Produktion von Selbstklebe-Etiketten, Kennzeichnungen, Aufklebern und Typenschildern für Industrie, Handwerk und Medizin. Seit 2016 verfolgt das Unternehmen ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept, sowohl für das Unternehmen als auch für die Etiketten, von der Beschaffung bis zur Entsorgung. Etiket Schiller ist nach DIN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

http://www.etiket-schiller.de

