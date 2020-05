Themen im Personalwesen

Personalgewinnung, Personalentwicklung und Co

Themen Personalwesen

Personalgewinnung

Die richtige Personalgewinnung ist ein wichtiges Kriterium im Personalmanagement (https://www.manager-akademie.net/personalmanagement), um den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens zu sichern. Das Aufgabenspektrum der Angestellten ist umfassend und Bedarf spezieller Kenntnisse, und geht von einfachen Produktionsarbeiten bis hin zum gehobenen Management bis zur Verwaltung. Die Personalgewinnung ist hierbei ein umfassendes Feld, welche individuell auf dem Bedarf eines Unternehmens abgestimmt werden muss. Um der Personalgewinnung gerecht zu werden, sollte zunächst ein genaueres Personalprofil erstellt werden. Es müssen sämtliche Anforderungen an den jeweiligen Arbeitsplatz genau definiert werden und im Anschluss an die Bewerbungsunterlagen mit dem Bewerber oder mit der Bewerberin abgeglichen werden. Die letztendliche Entscheidung fällt erst, nachdem ein intensives Vorstellungsgespräch geführt worden ist. Selbstverständlich benötigt neues Personal immer eine intensive Einarbeitungsphase. Trotzdem sollten Unternehmen stets Wert darauflegen, dass entsprechende Bewerber bereits über eingehende Vorkenntnisse verfügen und sich schnellstmöglich in ihr neues Aufgabenfeld einarbeiten können. Durch ein Seminar oder eine längere Weiterbildung kann das interne Personal schnell neue Aufgabenfelder übernehmen.

Personalentwicklung (https://www.manager-akademie.net/grundlagen-der-personalentwicklung)

Die Personalentwicklung ist ein weiteres wichtiges Instrumentarium innerhalb der Personalwirtschaft. Wie bereits Angestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden hierbei stets ihren entsprechenden Qualifikationen nach weiterentwickelt. Dies bietet für die Unternehmen den besonderen Vorteil, dass die Mitarbeiter den Betrieb bereits kennen und sich an die individuellen Anforderungen viel schneller anpassen können. Daher sollten Konzerne vermehrt danach schauen, die Belegschaft entsprechend ihren Fähigkeiten weiter zu bilden, um Sie somit für neue Aufgaben zu qualifizieren.

Personalplanung

Personalplanung ist eine organisatorische Funktion im Personalmanagement. Es sollte im Voraus bereits abgesteckt werden, welches Personal in welchen Bereichen ein Unternehmen eingesetzt wird. Es kann genau bestimmt werden, welche Qualifikationen das eingesetzte Personal haben muss, um die individuellen Anforderungen im jeweiligen Bereich genau zu erfüllen. Hierbei ist auch die Bestimmung der Anzahl der verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein entscheidendes Kriterium für ein erfolgreiches Personalmanagement. Eine gezielte Weiterbildung durch ein Seminar kann in diesem Bereich wichtige Kenntnisse vermitteln.

Personaladministration

Die Administration ist im Personalmanagement nimmt eine bedeutende Stellung im Personalwesen ein, die stets gewissenhaft und vertrauensvoll ausgeführt werden muss. Das eingesetzte Personal sollte genau verwaltet werden und sämtliche Anfragen müssen zur Zufriedenheit der Belegschaft stets beantwortet werden können. Sämtliche administrative Aufgaben hängen zudem auch mit der Lohnkostenabrechnung und der Gehaltsabrechnung zusammen. Außerdem sollte ein Mitarbeiter, welcher in der Administration für das Personal eingesetzt worden ist, auch über fundierte steuerliche Kenntnisse verfügen. Daher ist eine regelmäßige Weiterbildung äußerst wichtig, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Personalmarketing

Das Personalmarketing ist dafür zuständig, dass das jeweilige Unternehmen auch nachhaltig und langfristig mit dem richtigen Personal ausgestattet werden kann. Die Personalgewinnung ist im Personalmanagement ein sehr entscheidender Faktor, welche auch zum dauerhaften Unternehmenserfolg durch qualifizierte Mitarbeiter beitragen kann. Eine individuelle Weiterbildung des Personalstamms kann hierbei die richtige Lösung darstellen.

Personalcontrolling (https://www.manager-akademie.net/personalcontrolling)

Primär geht es im Personalcontrolling darum, die einzelnen Felder der Belegschaft genauer zu betrachten. Die Analyse des Personalbestandes und eine eventuelle Aufstockung der Belegschaft nehmen im Personalcontrolling die Hauptaufgaben ein. Um auch intern das Personal zu qualifizieren, kann eine Weiterbildung oder ein entsprechendes Seminar das richtige Instrument darstellen. Zusätzlich wird durch die Weiterbildung der internen Belegschaft auch die Motivation gefördert.

Die Manager Akademie bietet Trainings und Weiterbildungen im Management Bereich für Fach- und Führungskräfte im deutschsprachigen Raum an.

Der Fokus der Akademie liegt auf praxisnahen, interaktiven Schulungen in kleinen Gruppen.

Unsere Dozenten verfügen, in Ihrem jeweiligen Tätigkeitsschwerpunkt, über eine langjährige Praxis- und Schulungserfahrung und sind begeistert und überzeugt von dem was Sie tun.

Firmenkontakt

Manager Akademie

Martin Zinsmeister

Schulstrasse 4

80634 München

08992774934

kontakt@managerakademie.com

http://www.manager-akademie.net

Pressekontakt

Manager Akademie

Carina Hofmeister

Schulstrasse 4

80634 München

08992774934

kontakt@managerakademie.com

http://www.manager-akademie.net

Personalcontrolling, Personalplanung, Talentmanagement, Bewerberauswahl, Personalmanagment, Personalmarketing etc.