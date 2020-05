Effektive Prozesse mittels CNC Rundschleifmaschine

Im Februar 2020 erfolgte die Übergabe: Die GK Werkzeugmaschinen GmbH (https://gk-werkzeugmaschinen.com/de/) mit Sitz in Stockstadt am Rhein stattete den Composite-Bauteile-Hersteller Connova Deutschland mit einer exklusiven, individuell angefertigten CNC Rundschleifmaschine aus. Mit der CNC Rundschleifmaschine CNC Omicron 3206 können die Experten von CONNOVA ab sofort jährlich bis zu 100.000 Kohlefaserhülsen mit einer Länge von bis zu 400 mm in einem einzigen Bearbeitungsschritt schleifen und abstechen. Durch ein neuartiges Prozessdatenüberwachungsystem wird ein ausgezeichnetes Prozessfähigkeitslevel erreicht, welches den CONNOVA (https://www.connova.com)Kunden neue Märkte & Anwendungen zugänglich machen, diese bisher mittels Wickeltechnik nicht erschlossen werden konnten. Im Vergleich zu früher - als mit viel manuellem Aufwand herkömmliche Rundschleifmaschinen zum Einsatz kamen - bedeuten die CNC Rundschleifmaschinen (https://gk-werkzeugmaschinen.com/de/maschinen/rundschleifmaschine_cnc_schleifmaschinen.html) von GK Werkzeugmaschinen eine enorme Arbeitserleichterung.

Der Composite-Bauteile-Hersteller (https://www.connova.com/de/) CONNOVA bietet alle Schritte auf dem Weg zum industriellen Faserverbund-Bauteil: von Design, Entwicklung, Konstruktion über den Formenbau, die Prototypen-Optimierung bis hin zur prozesssicheren Serien-Fertigung. CONNOVA unterstützt ihre Kundschaft auf Wunsch bereits bei der ersten Konzeptphase und der Machbarkeitsstudie. Zahlreiche Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, Industrie & Automatisierung, Medizinaltechnik sowie Automotiv bedient CONNOVA seit Jahrzehnten.

Modernste Produktionsanlagen in der Schweiz und Ostdeutschland sorgen für unschlagbare Qualität. CONNOVA ist nach EN 9100:2018 und ISO 9001:2015 zertifiziert.

Da das Schleifen der vielfach benötigten Kohlefaserhülsen für das Team von CONNOVA mit einem großen manuellen und personellen Aufwand verbunden war, suchte man nach einer effektiven Lösung mittels einer CNC Aussenrundschleifmaschine (https://gk-werkzeugmaschinen.com/de/maschinen/aussenrundschleifmaschine_universal__schleifmaschine_kaufen.html). Schnell wurde klar, dass eine CNC Rundschleifmaschine von GK Werkzeugmaschinen als Ideallösung infrage kamen. Es galt, eine individuelle CNC Rundschleifmaschine (https://gk-werkzeugmaschinen.com/de/katalog/rundschleifmaschine.html) zu konstruieren, die den Prozess des Schleifens vereinfacht und schneller macht.

Die nach kundenspezifischen Vorgaben konstruierten CNC Rundschleifmaschinen vom Typ Omicron CNC 3206 bieten genau das, wonach das Team von CONNOVA gesucht hat: Effektivität, Präzision und Geschwindigkeit. Das Werkstück - in diesem Fall die Kohlefaserhülse - wird auf einen Dorn gespannt und anschließend während eines einzigen Bearbeitungsschritts geschliffen, entgratet und mit einer zweiten Schleifscheibe abgestochen. Bislang wurden die Teile extern geschliffen, was mit hohen Kosten und Organisationsaufwand verbunden war. Die CNC Rundschleifmaschine Omicron CNC 3206 löst im Hause CONNOVA diese Problematik und sorgt nebenbei für mehr Sicherheit und Genauigkeit bei der Produktion.

Die einzelnen Komponenten der CNC Rundschleifmaschine Omicron 3206 stammen von führenden Herstellern. So sind die leistungsstarken CNC Rundschleifmaschinen von GK Werkzeugmaschinen (https://gk-werkzeugmaschinen.com/de/maschinen/werkzeugmaschinen_cnc_maschinen.html)mit einer CNC Steuerung vom Typ Siemens Sinumerik 840D ausgestattet. Diese Steuerung gilt als der internationale Maßstab in der oberen CNC Klasse. Der Spanndorn stammt von der Firma Schunk - einem deutschen Traditionsunternehmen mit Sitz in Lauffen am Neckar. Und auch die Messköpfe für die Werkstückvermessung stammen von einem Marktführer: der Firma Marposs aus Weinstadt.

Zu den Spezifikationen der CNC Rundschleifmaschine Omicron 3206 für CONNOVA gehört ein großer Sedimentationstank für den Durchlauf bei 8 bar. Dem Team von CONNOVA in Deutschland war es besonders wichtig, eine Maschine zu erhalten, mit der große Mengen an Kohlefaserhülsen ohne zusätzliche Arbeitsschritte überschliffen werden können. Die CNC Rundschleifmaschinen von GK Werkzeugmaschinen erfüllen - nicht nur aufgrund des großen Sedimentationstanks - diese Vorgabe. Auch der motorisch bewegliche Reitstock der CNC Rundschleifmaschine sowie der hydraulische Pinolenhub tragen mit dazu bei, dass die Rundschleifmaschine ihre Aufgabe zuverlässig erfüllt. Sowohl der Reitstock als auch der Pinolenhub wurden als Erweiterung für die Einhaltung des Hubbereichs von bis 400 mm individuell für CONNOVA hergestellt und in die Maschine integriert. Weitere technische Highlights der Maschine sind die positionierbare B-Achse mit Hirth Kupplung sowie die automatische Auswuchteinheit und Anfahrkontrolle. Mit der B-Achse kann die zweite Schleifscheibe an der Schleifmaschine (https://gk-werkzeugmaschinen.com/de/maschinen/schleifmaschine_kaufen_cnc_schleifmaschine.html?lang=de) - die für das Schleifen der Fasen und das Abstechen vom Dorn zuständig ist - optimal kontrolliert werden. Die Auswuchteinheit und die Anfahrkontrolle ermöglichen dank Vibrationssensoren ein sicheres und schnelles Bearbeiten des eingespannten Werkstücks. Darüber hinaus verfügt die CNC Rundschleifmaschine über eine Elektrospindel für das Außenschleifen mit bis zu 4.000 U/min.

Alle Stärken der Wickeltechnologie auf einem Blick:

- perfekt definierbare Faserorientierung

- hohe mechanische Eigenschaften

- hoher Faservolumengehalt

- gewickelte Rohr-Bauteile wiegen 20 % weniger im Vergleich zu CFK-Bauteilen aus Geweben

- geringer Porengehalt

Für eine schnelle Servicereaktion ist die CNC Rundschleifmaschine zudem mit einem Modem ausgestattet, so dass die Servicetechniker sich per Fernwartung auf die Maschine schalten können.

