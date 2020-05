STARTUP ENTWICKELT ZEITGEMÄSSE VIRTUELLE KONFERENZ UND ONLINE MESSE SOFTWARE

ITCS Online als Hybridmodell einer virtuellen Messe mit physischen Elementen

ITCS DARMSTADT FINDET TROTZ CORONA-KRISE STATT

STARTUP PROGRAMMIERT EIGENE KONFERENZ- UND MESSEPLATTFORM

- Innovatives Hybridmodell am 01. Juli 2020 als virtuelle Messe online und unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Partsch in Darmstadt

- Live Messe TV professionell produziert und moderiert

- Effizientes Recruiting in neu entwickelter online Messewelt

- 50+ Keynotes, Workshops, Liveberichte, eSports, Coachings und 100+ Aussteller & Kooperationspartner

- Software für verschiedenste Kongress- und Messeformate implementierbar

Der ITCS Darmstadt findet als interaktives on- und offline Event statt

Der ITCS Online ist ein völlig neues Hybridmodell, bei dem das Kongressprogramm live vor Ort mir professioneller TV-Produktion übertragen wird. Die Besucher bekommen das Programm im virtuellen Raum auf 10 Channels geboten und können mit den Ausstellern an virtuellen Messeständen in Interaktion treten!

Eigene Messe & Konferenzlösung "made in Hessen"

Nach dem Motto "die Not macht erfinderisch" haben die Veranstalter sich entschieden, den Termin am 01. Juli 2020 für das Event in Darmstadt zu halten und in eine virtuelle Tech-Konferenz und IT-Jobmesse mit Festivalelementen umzuwandeln. Bereits im Jahr 2018 hatte man mit einer Reihe von Online-Events Erfahrungen mit digitalen Messen gesammelt, doch die verfügbaren Plattformen am Markt stellten keine zufriedenstellende Lösung dar. Nach dem Credo "innovativ, outside-the-box & einen Schritt voraus" entschloss man sich kurzerhand, zusammen mit der CFM Media GmbH aus Seligenstadt, eine eigene virtuelle Konferenz- und Messelösung zu entwickeln.

ITCS Online als Hybridmodell einer virtuellen Messe mit physischen Elementen

Die Herausforderung: eine Tech-Konferenz mit rund 50 Keynotes, Vorträgen und Workshops zu aktuellen IT-Themen qualitativ hochwertig und unterhaltsam online abzubilden. Hierfür wird das Beste aus beiden Welten kombiniert, um das Online Erlebnis auf das nächste Level zu heben. Live aus Darmstadt am Messetag:

- ITCS Messe TV: Die Besucher werden live aus einem Studio vor Ort durch den Tag geführt. Professionell moderiert mit Studiogästen, Live-Schalten zu Keynotes & Workshops, einer eSports Challenge, Tekkie-Talks und Vielem mehr!

- Keynotes / Workshops: Die Speaker sind live vor Ort und präsentieren wie gewohnt auf einer Bühne. Die Qualität der Produktion übertrifft die Übertragung per Video-Call um Längen und steigert so die Attraktivität für die Besucher

Die Online Welt: virtuelle Auditorien und interaktive Messestände

Den Besuchern stehen nach kostenloser Registrierung und erfolgtem Login rund 10 Channels in den Online Auditorien der ITCS Messewelt zur Verfügung. Vom ganztägig moderierten ITCS TV über Bühnen mit Keynotes und Tech-Vorträgen, Workshopräume mit 90-minütigen deep-dive Session bis hin zur live eSports-Challenge, Career-Coachings und einer "Off-Career" Bühne mit Yoga, Science-Slam und Live-Coachings.

Neben den Auditorien treten die Besucher per Chat mit den Unternehmensvertretern an ihren virtuellen Messeständen in Kontakt. Auch hier wird großer Wert auf Persönlichkeit gelegt. Genau wie auf den physischen ITCS Events findet man hier Mitarbeiter aus den IT-Abteilungen, denn Tekkies fachsimpeln am liebsten mit Tekkies. Die Leadgenerierung wird durch den Austausch virtueller Visitenkarten erleichtert und der Besucher kann dem Aussteller auf Wunsch auch direkt seinen Lebenslauf übermitteln.

Die Messestände der Unternehmen befinden sich übrigens in einem futuristischen Raumschiff-Hangar mit Blick auf die Erde, anstatt in einer grafisch an Windows 2000 erinnernden Messehalle. Der Stand wird durch Logo und Bilder in der Corporate Identity des Unternehmens gebranded, Videos und Stellenanzeigen können in der Mediathek heruntergeladen werden. Einfacher und effizienter als Visitenkarten und Flyer auf einer realen Messe in den Jutebeutel zu packen.

Mobiltauglichkeit als ausgemachtes Ziel

Ein maßgeblicher Grund für die Entwicklung einer eigenen Messelösung war die mangelhafte Mobiltauglichkeit bestehender Lösungen. Mobile Endgeräte haben den Desktop beim Konsum von virtuellen Inhalten längst überholt. Somit muss eine Online-Lösung nicht nur zwingend mobiltauglich, sondern auch für die mobile Nutzung optimiert sein: ob Android oder iOS, Handy oder Tablet. Der User muss für die Nutzung der virtuellen Messe im Übrigen keine Plug-Ins oder App installieren.

Think global, act local

Durch das Hybridmodell mit Elementen vor Ort können auch die lokalen Kooperationspartner einbezogen, präsentiert und unterstützt werden. Mit dem darmstadtium wird der ursprüngliche Veranstaltungsort beibehalten, so dass auch die Dienstleister für Catering, Messebau und Technik in der veranstaltungsfreien Zeit profitieren. Das neue Format wird ebenfalls von den langjährigen Kooperationspartnern supported: cesah, CyberForum, Entrepreneur University, Fraunhofer Gesellschaft, Gesellschaft für Informatik, House of IT, h_da, konaktiva, StartUpSecure, TU Darmstadt, HIGHEST & der Wissenschaftsstadt Darmstadt, eSport Rhein-Neckar

Neue Chancen und Geschäftsfelder durch krisenbedingte Innovation

Die Mischung aus Lokalität und Reichweite im Netz wird nicht nur in Zeiten von Kontaktbeschränkungen Vorteile bieten, sondern auch die Zukunft der Messeformate begleiten. Veranstalter und Messegesellschaften auf der ganzen Welt sind auf der Suche nach Messeformaten, die durch online Formate ersetzt oder ergänzt werden. Die dem ITCS Online zugrundeliegende Programmierung kann sowohl Messe-, als auch Kongressformate abbilden. Des Weiteren ist die Software für Veranstaltungen individualisierbar, weiterentwickelbar und kann auf der Webseite des jeweiligen Anbieters implementiert werden. Die Teams des ITCS und der CFM Media GmbH bieten Messeausrichtern bereits jetzt Beratungen zur Umsetzung der innovativen Hybridlösung an.

ITCS - Umbeck & Walenda Media GmbH Virtuelle Events

- Virtuelle Events

- Online Transfer

- Digitalisierung 4.0

Firmenkontakt

ITCS – Umbeck & Walenda Media GmbH Virtuelle Events

Matthias Walenda

Meisengasse 11

60313 Frankfurt

06921004017

info@it-cs.io

http://www.it-cs.io

Pressekontakt

ITCS – Pizzatime Tech Podcast & Tech Konferenz, IT-Jobmesse & Digital Festival (ehemals Karriere & I

Matthias Walenda

Meisengasse 11

60313 Frankfurt

069247448050

podcast@it-cs.io

http://www.it-cs.io

online messe virtuell