Für die ersten anstrengenden Tage nach Ende des Shutdowns: 10 Prozent Rabatt im Mai auf "Mach Mal Pause Tee"

Perfekter Chill-down-Tee für warme Arbeitstage: Kühlend, erfrischend und perfekt für jede Pause

Der Arbeitsalltag hat fast alle Deutschen nach der Aufhebung des Shutdowns wieder fest im Griff. Da tut eine Pause gut. Der "Mach Mal Pause Tee" von AURESA ist perfekt für warme Tage im Büro oder Zuhause. Im ganzen Mai gibt es 10 Prozent Rabatt auf diese Teespezialität mit erfrischendem Lemon- und Kräutergeschmack. Perfekt für eine spritzig-chillige Auszeit mit aromatischem Zitrusaroma für die ganze Familie. Zu kaufen gibt es den "Tee des Monats" im Shop unter: https://www.auresa.de/mach-mal-pause

Wer sagt denn, dass man Tee nur im Winter trinken kann?

Der "Mach mal Pause Tee" https://www.auresa.de/mach-mal-pause ist besonders im Sommer eine hervorragende Erfrischung. Der Lemon-Geschmack lädt zu einer Pause mit Teetrinken ein und gibt dem altbekannten Sprichwort einen Platz zum Wirken. Der Tee kann auf der Arbeit oder Zuhause getrunken werden, eben immer dann, wenn man gerade eine Pause braucht.

Für die gemeinsame Pause mit der ganzen Familie eignet sich der Tee ebenfalls besonders gut, da er kein Koffein enthält. Die Kombination aus verschiedenen Kräutern, zusammen mit einem erfrischenden Zitrusaroma, schmeckt jedem Familienmitglied, egal ob jung oder alt. Er schmeckt gekühlt genauso gut wie heiß und ist perfekt für die wärmer werdenden Tage. Daher erhalten Kunden auf den Tee auch 10 Prozent Rabatt und das den gesamten Mai über.

CO2-neutraler Teeversand und Nachhaltigkeit im Trusted-Shop von AURESA

Der Online-Shop https://www.auresa.de/ bietet zahlreiche Teesorten von klassischen Schwarz- und Grüntees bis hin zu feinen Früchtetees. Dabei wird überwiegend auf natürliche Rohstoffe wie Früchte, Blüten und weitere Zutaten gesetzt, aus welchen die verschiedenen Teesorten bestehen. Darüber hinaus unterstützt der Shop nachhaltige Landwirtschaft zur Schonung von Umwelt und Natur und setzt großen Wert auf einen fairen Handel und eine biologische Erzeugung. Dieses Vorhaben wird durch einen CO2-neutralen und weit möglichst umweltschonenden Versand durch DHL GoGreen unterstützt.

AURESA - hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

