Das 10-jährige Jubiläum der Degussa Goldhandel wird mit Sonderpreisen für ausgewählten Schmuck und Goldgeschenke eingeleitet

Frankfurt am Main, 14. Mai 2020: Die Degussa Goldhandel GmbH feiert im Jahr 2020 das 10-jährige Bestehen und wird aus diesem Anlass ab dem 15. Mai eine Sonderaktion ausgewählter Produkte aus den Kategorien der Goldgeschenke und Schmuck zu besonders attraktiven Preisen in Feingold-Qualität und Silber durchführen. In Zeiten, in denen der Goldpreis von einem Rekord zum nächsten jagt, kann mit bis zu 40 Prozent Preisersparnis auf ausgewählte Stücke gerechnet werden.

Zu den interessantesten Objekten, die käuflich zu erwerben sind, zählt sicherlich die Degussa Armbanduhr UF Edition Gelbgold 2M für Herren (Artikelnummer 567040). Klassisch, elegant und nur 3,90 Millimeter hoch überzeugt die ultraflache Armbanduhr mit einem Quarzwerk aus 750er Gelbgold.

Das Flexarmband in 750er Weißgold für Damen in Verbindung mit schwarzer Keramik und Brillanten (Artikelnummer 567437) und das Viakoro Stelo Collier Stellar in 925er Sterlingsilber (Artikelnummer 538030) sind weitere Highlights im Rahmen der Jubiläumsaktion. Das Collier erhält seinen Reiz nicht zuletzt durch den Wechsel aus polierten Flächen und stimmig arrangierten Durchbrüchen.

Diese Produkte und zahlreiche weitere sind ab dem 15. Mai 2020 in dem 11 Städte umfassenden Netz von Niederlassungen an den Standorten Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim und Stuttgart sowie unter www.goldgeschenke.de vergünstigt zum Erwerb gelistet.

Mit einem Umsatz von über 2 Milliarden Euro im Jahr 2019 konnte die im Jahr 2010 gegründete Degussa Goldhandel die Stellung als führender Edelmetallhändler im Privatkundenbereich weiter ausbauen. Dazu beigetragen hat auch der wachsende Anteil im Bereich E-Commerce - durch eigene Plattformen für den Ankauf- und Verkauf von Gold, Silber und anderen Edelmetallen sowie von Numismatik, Goldgeschenken und Schmuck. Neben den in Deutschland etablierten Niederlassungen ist Degussa international in den Metropolen Genf, Zürich, London und Madrid vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.degussa-goldhandel.de.

Über die Degussa Goldhandel

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Goldhandel GmbH fortgeführt, die im Jahr 2010 gegründet wurde und seit 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern aufgestiegen.

An elf nationalen sowie an den internationalen Standorten London, Zürich, Genf und Madrid bietet die Degussa ihre breite Produktpalette an. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Goldgeschenken stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Goldankauf und Einlagerung zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.

Bei einer Mitarbeiterzahl von knapp 160 erzielte die Degussa im Jahr 2019 einen Kundenumsatz von mehr als 2 Milliarden Euro und gilt damit als Europas größter Edelmetallhändler im Privatkundenbereich.

