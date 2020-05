Beschleunigung der Digitalisierung in der Industrie: PwC schließt Partnerschaft mit Cognite und OutSystems

DataOps- und Low-Code-Plattformen für schnelle Umsetzung digitaler Funktionen im Fertigungs-, Energie- und Versorgungssektor

Frankfurt am Main, 12. Mai 2020. PwC, Cognite und OutSystems (https://www.outsystems.com/de-de/) haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um Kunden aus den Bereichen Fertigung, Energie und Versorgung Lösungen für die digitale Transformation zu liefern. Die Partnerschaft ermöglicht es Datenwissenschaftlern und Technikern in der Industrie, beispielsweise durch Abstrahieren von komplexen Datenpipelines und durch Datenkontextualisierung Daten zu operationalisieren und Applikationen zu entwickeln.

Mit der neuen Partnerschaft können Unternehmen statt in Jahren innerhalb weniger Wochen von der Idee zur Applikation gelangen.

Möglich wird dies durch die Nutzung von Cognite Data Fusion (https://www.cognite.com/en/cognite-data-fusion), einer weltweit führenden Plattform für Datenoperation im industriellen Kontext, sowie der Low-Code-Entwicklungsplattform (https://www.outsystems.com/low-code-platforms/) von OutSystems. Für Betrieb und Skalierung sind das Change Management und die digitalen Strategien von PwC verantwortlich. Für die Zeitersparnis sorgt die Entwicklung mit Low-Code, welche die Integration kontextualisierter Daten ermöglicht und dadurch praxisrelevante Probleme löst.

Erstes gemeinsames Projekt angelaufen

Das erste gemeinsame Projekt ist bereits im Rahmen des PwC Energy Experience Center in Norwegen (https://www.pwc.no/en/energy-experience-center-stavanger.html) in Gange. Hier unterstützen die drei Anbieter einen gemeinsamen Kunden aus dem Fertigungssektor, Aarbakke.

Dazu Rolf Thu, IT and Smartfactory R&D Manager: "Aarbakke verlässt sich bei der Steigerung der operativen Effizienz auf die Kompetenz und das fachliche Know-how der Maschinenführer. Mithilfe der neuen Anwendung erhalten sie nun Daten, welche die Transparenz und damit die Entscheidungsfindung verbessern. Mit den leicht verfügbaren kontextualisierten Daten aus Cognite Data Fusion und der schnellen Applikationsentwicklung mit der OutSystems-Plattform konnten die Entwickler von PwC die Lösung in kurzer Zeit erstellen und bereitstellen."

"PwC unterstützt Unternehmen bei der erfolgreichen Transformation und der Gestaltung von Arbeitsplätzen der Zukunft. Dafür schließen wir gezielt Partnerschaften mit Anbietern führender Technologie-Plattformen der Branche", ergänzt Eirik Rasmussen, Partner und Leiter des Energy Experience Center. "Mit dieser Partnerschaft sind wir sehr gut positioniert, um die Herausforderungen in den Bereichen Fertigung, Energie und Versorgung zu bewältigen."

Peter Dunlap, Vice President of Channels and Alliances bei OutSystems, führt aus: "Wir freuen uns darauf, Kunden gemeinsam mit PwC, Cognite und anderen Branchenführern dabei zu helfen, ihr Unternehmen substanziell weiterzuentwickeln. Die Vereinbarung erweitert unsere langjährige Partnerschaft mit PwC, die Kunden bereits in vielen Branchen beim Erstellen leistungsfähiger Business-Applikationen unterstützt hat. Die Transformation dieser Branchen mithilfe von Technologie und Innovation wird für viele Unternehmen und deren Mitarbeiter von großer Bedeutung sein. Die Partnerschaft hat einzigartige Voraussetzungen, um den Nutzen für diese Kunden zu steigern."

"Die Zusammenarbeit mit OutSystems und PwC bietet uns eine wunderbare Gelegenheit, alle unsere Stärken auszuspielen und so einen echten Mehrwert zu schaffen", sagt abschließend Dr. John Markus Lervik, CEO und Mitgründer von Cognite. "Wir setzen OT-, IT- und visuelle Daten frei und kontextualisieren sie. OutSystems unterstützt Unternehmen bei der schnellen Entwicklung ihrer Anwendungen und deren Integration mit CDF als einheitlicher Datenquelle. Und PwC bietet Expertise und Beratung zum Thema Change Management. Unsere Zusammenarbeit im Rahmen der Partnerschaft beschleunigt den Prozess von der Strategie zur skalierbaren Innovation und Wertschöpfung."

Weiterführende Informationen

Am 12. Mai findet von 16:00 bis 17:00 Uhr eine Online-Masterclass über datengesteuerte Fertigung mit dem Titel How Digital Strategy, DataOps Platforms and Low Code Platforms Work Together (https://contents.pwc.com/LP=1365) statt. Sie zeigt, wie PwC, Cognite und OutSystems Herausforderungen eines Fertigungsunternehmens bei der Digitalisierung lösen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich hier (https://contents.pwc.com/LP=1365).

Über PwC und das Energy Experience Center

PwC ist ein globales professionelles Dienstleistungsunternehmen, das Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung und Recht anbietet. Jeden Tag verfolgen die Mitarbeiter das Ziel, öffentliche und private Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und sich auf die Zukunft einzustellen. In Norwegen arbeiten 2.000 Wirtschaftsprüfer, Berater und Rechtsanwälte, die sich auf 27 Büros verteilen und über umfassende Einblicke in das lokale wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben verfügen. Weltweit erstreckt sich das Netzwerk über 157 Länder mit insgesamt 276.000 Mitarbeitern. So ist das Unternehmen in der Lage, globales Wissen mit lokaler Expertise zu kombinieren und einige der größten Herausforderungen seiner Kunden zu lösen.

Das PwC Energy Experience Center hilft Kunden, digitale Innovationen und Transformation zu beschleunigen. Es bietet ein Ökosystem von Talenten, Lösungen und ein Umfeld, das die besten Partnerschaften mit Beratung kombiniert. So können Klienten nachhaltige Erlebnisse für Kunden, Mitarbeiter und Partner schaffen. Das Energy Experience Center ist ein Showroom für Geschäftskunden und Partner, welche die gesamte Palette an Dienstleistungen sehen und mehr über neue Technologien und Lösungen erfahren möchten.

Über Cognite

Cognite ist ein weltweiter Anbieter von KI-Lösungen für die Industrie im Software-as-a-Service-Modell und unterstützt die digitale Transformation von Schwerindustrieunternehmen auf der ganzen Welt, unabhängig von der Größenordnung. Das Hauptprodukt Cognite Data Fusion (CDF) unterstützt Unternehmen anhand von kontextualisierten OT/IT-Daten dabei, industrielle Applikationen voranzutreiben, welche die Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz erhöhen und den Umsatz steigern.

Weitere Informationen finden sich unter http://www.cognite.com/ sowie auf Twitter unter @CogniteData oder LinkedIn.

Über OutSystems

Tausende von Kunden weltweit vertrauen OutSystems, der Nummer eins unter den Low-Code-Plattformen für die schnelle Anwendungsentwicklung. Entwickler mit einer ausgeprägten Liebe zum Detail haben jeden Aspekt der OutSystems-Plattform erstellt, um Unternehmen bei der Entwicklung von Anwendungen und damit bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen.

OutSystems ist die einzige Lösung, die die Leistungsfähigkeit der Low-Code-Entwicklung mit fortschrittlichen mobilen Funktionen kombiniert und die visuelle Entwicklung ganzer Anwendungen ermöglicht, die sich leicht in bestehende Systeme integrieren lassen.

Weitere Informationen finden sich unter www.outsystems.de sowie unter blog.outsystems.com.

