In der Medizintechnik professionell in 3D-Stereo arbeiten

Die neue Referenz der passiven 3D-Stereo Displays

Wer bislang in seinem beruflichen Umfeld in der Medizintechnik professionelle hochauflösende 3D-Stereo-Visualisierungen benötigte, kennt die Monitor-Serie mit der Beamsplitter-Technologie von PLANAR. Schneider Digital, der Spezialist für 3D-Stereo-, Virtual-Reality- (VR/AR), 4K- und High-End-Hardware, bringt nun mit dem weiterentwickelten, revolutionären 3D PluraView ein passives 3D-Stereo-Display (https://www.3d-pluraview.com/de/technische-daten#technologie) als Nachfolger der eingestellten PLANAR-Serie auf den Markt.

Die passive Beamsplitter-Technologie des 3D PluraView (https://www.3d-pluraview.com/de/) ist im Gegensatz zu aktiven 3D-Monitoren völlig flimmerfrei und damit geeignet für den professionellen, augenschonenden Dauereinsatz über einen ganzen Arbeitstag hinweg. Die höchster Display-Helligkeit ermöglicht Arbeiten in Tageslicht-Umgebung, selbst bei unmittelbarer Sonneneinstrahlung - abgedunkelte Räume für 3D-Stereo Arbeiten gehören somit der Vergangenheit an!

Mit der derzeit höchsten 3D-Stereo Auflösung am Markt, mit bis zu 4K/UHD pro Auge, sorgt der 3D PluraView für gestochen scharfe Bildqualität und Darstellung selbst feinster Details - auf bis zu 28" Bilddiagonale (https://www.3d-pluraview.com/de/technische-daten#modelle-masse). Als anwenderfreundliches Plug & Play System ist er verwendbar wie ein Standard-Monitor, ohne aufwändiges Verkabeln, Einrichten oder Konfigurieren.

Der 3D PluraView ist zertifiziert für alle 3D-Stereo fähigen Software-Anwendungen im Medizinbereich, z.B. VSP, Stereostaxie, MOE, Forsina CT-VR, Versalius 3D, Sybyl, VMD oder syngo.fourSight.

www.pluraview.com

Schneider Digital - Das Unternehmen:

Schneider Digital ist ein weltweit tätiger Full-Service Lösungsanbieter für professionelle 3D-Stereo-, 4K- und VR/AR-Hardware. Auf Basis seiner bald 25-jährigen Branchen- und Produkterfahrung sowie seiner hervorragenden Beziehungen zu führenden Herstellern bietet Schneider Digital innovative, ausgereifte Profi-Hardware-Produkte und maßgeschneiderte Komplettlösungen für den professionellen Einsatz an. Qualifizierte Beratung und engagierter After-Sales-Service sind der eigene Anspruch an das Unternehmen.

Das Schneider Digital Produktportfolio umfasst die richtige, professionelle Hardware-Lösung für die jeweilige Anforderung in diesen Bereichen: High Resolution 4K-Monitore (UHD), 3D-Stereo- und Touch-Monitore von 22" bis 98", VR/AR-Lösungen, vom Desktop-System bis hin zu Multi-Display-Walls. Schneider Digital ist Hersteller der eigenen Powerwall-Lösung smartVR-Wall sowie des passiven Stereomonitors 3D PluraView. Performance-Workstations und Profi-Grafikkarten von AMD und NVIDIA sowie innovative Hardware-Peripherie (Tracking, Eingabegeräte u.v.a.) runden das Angebot ab. Viele Artikel sind lagernd. Das garantiert eine schnelle Lieferfähigkeit und Projektrealisierung.

Schneider Digital ist autorisierter Service-Distributor von AMD FirePRO/Radeon Pro, PNY/NVIDIA Quadro, 3Dconnexion, Stealth int., Planar und EIZO. Produkte von Schneider Digital finden ihren Einsatz vor allem in grafikintensiven Computeranwendungen wie CAD/CAM/CAE, FEM, CFD, Simulation, GIS, Architektur, Medizin und Forschung, Film, TV, Animation und Digital Imaging.

Weitere Informationen unter www.schneider-digital.com, www.vrwall.com und www.PluraView.com.

Firmenkontakt

Schneider Digital Josef J. Schneider e. K.

Josef Schneider

Maxlrainer Straße 10

83714 Miesbach

+49 (8025) 9930-0

sd-pr@lead-industrie-marketing.de

https://www.schneider-digital.com/

Pressekontakt

LEAD Industrie-Marketing GmbH

André Geßner

Hauptstraße 46

83684 Tegernsee

0049 8022 91 53 188

info@lead-industrie-marketing.de

https://www.schneider-digital.com/

Visualisierungen, 3D, Beamsplitter, 4K, UHD, VR, Virtual Reality, Medizintechnik, 3D-Stereo