schuhplus in Kaltenkirchen - das Fachgeschäft für Herren Schuhe Übergrößen

XXL-Schuhhändler im Ohland-Park mit großem Store

Eine große Auswahl an erstklassigem Schuhwerk erwartet Herren im Shop des renommierten Schuhhändlers schuhplus - Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park (https://www.schuhplus.com/standorte/kaltenkirchen/). Der Experte für Herren Schuhe Übergrößen bietet Modelle der Größen 46 bis 54 in vielen Ausführungen und für jede Lebenslage. Vom sportlichen Halbschuh über elegante Abendmodelle bis hin zu warmen Winterstiefeln reicht das Sortiment. Dabei müssen Herren sich nicht mit einer kleinen Auswahl begnügen. Schuhe aus vielen Materialien, in verschiedenen Schnitten und Farbschattierungen stehen zur Verfügung.

Gemütlich stöbern im schuhplus-Shop im Ohland-Park

Herren Schuhe Übergrößen (https://www.schuhplus.com/herrenschuhe/) finden Interessierte in vielen Ausführungen, Farben und Materialien. Das Sortiment startet überhaupt erst bei der Schuhgröße 46 und reicht bis zur Größe 54. Herren, die Schuhe in Übergröße suchen, sind in diesem Shop unter ihresgleichen und erhalten volle Auswahl und hervorragende persönliche Beratung durch fachlich ausgebildete Mitarbeiter. Das Team des Schuhfachhändlers nimmt sich gerne Zeit für ausführliche Anfragen zu den trendigen und robusten Schuhmodellen.

Schuhe aus dem Fachgeschäft in Schleswig-Holstein

In dem Standortgeschäft in Schleswig-Holstein erwartet Kunden eine große Verkaufsfläche von rund 600 Quadratmetern. Entsprechend umfangreich ist die Auswahl an Herrenschuhen in großen Größen. Das Fachgeschäft befindet sich in Kaltenkirchen ganz in der Nähe von Hamburg, wo die Verkaufsfläche im Ohland-Park untergebracht ist. Bei schuhplus finden die Kunden sportliche Schuhe, Halbschuhe, festliches oder elegantes Schuhwerk sowie angenehm warme Winterschuhe und Stiefel. Selbst gemütliche Pantoffeln fehlen nicht, die entspannte Stunden zu Hause noch schöner machen.

Kompetente Beratung durch Fachpersonal von schuhplus

Bei schuhplus in Kaltenkirchen im Ohland-Park dreht sich alles um große Auswahl und die Zufriedenheit der Kunden. Daher setzt der Schuhfachhändler nicht nur auf hervorragende Produkte, sondern auch auf individuelle Beratung und Information. Herren erhalten umfangreiche Auskunft, wenn es um die eingesetzten Materialien, Schnitte oder Einsatzbereiche für verschiedene Modelle geht. Ausprobieren ist gerne möglich. Herren Schuhe Übergrößen für alle Anlässe und sämtliche Lebenslagen - das ist das Angebot bei schuhplus.

Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

