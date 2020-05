revolt Mini-Solar-Konverter & Powerbank HSG-240

Unterwegs verschiedene Geräte mit Strom versorgen

-230-Volt-Steckdose für Elektro-Kleingeräte

-12-Volt-Buchse für Kühlboxen und Kühltaschen

-2 Standard-USB-Ladeports für Mobilgeräte

-2 USB-Ladeports mit Schnell-Ladefunktion Quick Charge 3.0

-USB Typ C mit Power Delivery 2.0

-2 zuschaltbare LED-Lichter mit bis zu 120 Lumen

Geballte Extraportion mobile Energie im Miniformat: Der neue extra-kompakte Hochleistungsakku (https://www.pearl.de/mtrkw-9847-2in1-hochleistungsakkus-solar-generatoren.shtml) von revolt (https://www.pearl.de/ar-2-55.shtml) versorgt Endgeräte bei Ihren Outdoor-Aktivitäten wie z.B. Camping oder Zelten mit ausreichend Strom. Auch bei Gartenfesten oder in Bereichen ohne Netzversorgung ist die starke Powerbank eine nützliche Stromreserve!

Energie-Oase mit 6 Anschlüssen: Bis zu 4 USB-Mobilgeräte gleichzeitig bequem laden, oder auch ein 12-Volt-Gerät anschließen. So betreibt man z.B. am Baggersee die Kühlbox. Und für Elektro-Kleingeräte bis 120 Watt wie z.B. das Notebook verwendet man einfach die 230-Volt-Steckdose.

Schnell-Ladepower für unterwegs: dank Quick Charge. Immer mehr moderne Smartphones unterstützen diese Schnell-Ladefunktion. Damit lädt man den Smartphone-Akku bis zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät!

Für alle Mobilgeräte geeignet: Dank ausgeklügelter Technologie passt sich der USB-Ladestrom automatisch dem jeweiligen Gerät an! So werden iPhone, MP3-Player & Co. standardmäßig mit 5 Volt geladen. Andere Mobilgeräte mit Quick Charge erhalten bis zu 12 Volt Ladespannung!

Per USB C auch Ihr MacBook und kompatible Geräte laden: dank Ladeport mit Power Delivery! Anders als ein Standard-USB-Ladeport unterstützt dieser Anschluss neben der Ladespannung von 5 Volt auch das Laden mit 9 und 12 Volt. Und das mit bis zu 2 Ampere.

Mit Licht, wenn man es braucht: Dank gleich zwei zuschaltbarer LED-Lampen ist man nachts optimal ausgerüstet, z.B. bei Reparaturen oder einer Panne. Das seitliche LED-Licht kann auf Wunsch auch blinken. So macht man in einer Notsituation rasch auf sich aufmerksam!

- Für den mobilen Betrieb von 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräten

- Ideal beim Camping und Zelten, bei Outdoor-Aktivitäten, im Garten u.v.m.

- 230-Volt-Steckdose für Elektro-Kleingeräte: belastbar bis 80 Watt (Dauerlast), max. 120 Watt (Spitzenlast)

- DC-Output-Buchse, z.B. für Kühlboxen und Kühltaschen: 12 - 16,8 Volt mit bis zu 10 A, max. 120 Watt

- 2 Standard-USB-Ladeports: je 5 V / 2,4 A, gesamt max. 4,8 A / 24 Watt

- 2 USB-Ladeports mit Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

- Automatische USB-Ladestrom-Anpassung: 5 - 12 Volt / bis 2 A, max. 18 Watt

- USB Typ C zum Aufladen von modernen Mobilgeräten wie z.B. MacBook Pro, Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ, Huawei P10 u.v.m.

- USB Typ C mit Power Delivery (PD 2.0): 5 Volt, bis 2 A / 10 Watt, 9 Volt, bis 2 A / 18 Watt oder 12 Volt, bis 1,5 A / 18 Watt

- Mobilgeräte-Ladefunktion auch während des Ladens der Powerbank

- Zuschaltbare LED-Lampe in der Front, 2-stufig: 90 und 120 Lumen

- Zuschaltbare, seitliche LED-Lampe mit Blink-Funktion: 120 Lumen

- Einfache Bedienung über 4 Tasten für Licht, Betrieb und 230-Volt-Steckdose

- Ladezustands-Anzeige über 4 LEDs

- Mehr als 1.000 Ladezyklen für den integrierten Akku

- Schutz vor Kurzschluss, Überhitzung, Über- und Unterspannung

- Farbe: schwarz-rot

- Integrierter Li-Ion-Akku mit 24.000 mAh (88,8 Wh), lädt per 230-Volt-Netzteil, Kfz-Adapter 12 Volt sowie per Solar-Panel (Kfz-Adapter und Solar-Panel bitte dazu bestellen)

- Maße: 14,5 x 7,7 x 10,5 cm, Gewicht: 1,2 kg

- Solarkonverter & Powerbank HSG-240 inklusive 230-Volt-Netzteil, Zigaretten-Anzünder-Adapter und deutscher Anleitung

Preis: 119,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-3016-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3016-3034.shtml

Die Powerbank HSG-240 gibt es auch im Set mit Solarpaneln:

revolt Mini-Powerbank & Solar-Konverter mit Solarpanel, 24 Ah, 120 Watt

Bestell-Nr. ZX-3019-625

Preis: 189,95 EUR

revolt Mini-Powerbank & Solar-Konverter mit Falt-Solarpanel, 24 Ah, 120 Watt

Bestell-Nr. ZX-3018-625

Preis: 229,95 EUR

