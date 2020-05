Ballermann-Partys für den Tierschutz

Deutschlands berüchtigte Party- u. Eventmarke Ballermann stellt neue Ausrichtung vor

Deutschlands wohl berüchtigtste Marke Ballermann (https://www.ballermann.de) steht ab sofort neben wilden Partys auch für Tierschutz. Einen Großteil der Lizenzerlöse aus der Verwertung der Ballermann-Partymarken fließt in den Ausbau und die Erweiterung der zu Europas größtem Gnadenhofverbund Gut Aiderbichl (https://www.gut-aiderbichl.com) gehörenden Ballermann Ranch (https://www.ballermann-ranch.com) und gemeinsamer Projekte mit GUT AIDERBICHL - Der Heimat der geretteten Tiere.

"Wer ab heute auf eine Ballermann-Party geht oder eine Ballermann-CD erwirbt, unterstützt immer auch Gut Aiderbichl und hilft Tieren in Not." Versprochen!", so die Markeninhaber der Partymarke Ballermann.

Seit dem Januar 2019 gehört die Original BALLERMANN RANCH zu den Tierhilfe- u. Gnadenhöfen von GUT AIDERBICHL. Die Ballermann- Markeninhaber, Annette u. André Engelhardt, haben ihre Pferderanch in Niedersachsen an die Tierretter verschenkt. Heute leben bereits 50 gerettete Pferde und Esel im Ballermann-Tierparadies im hohen Norden.

Mehr Infos unter: www.ballermann.de und/oder www.ballermann-ranch.com

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

