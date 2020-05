Wie Schulabbrecher einen neuen Zugang zum Lernen finden können, erklärt Bildungscoach Walter Trummer

Walter Trummer (https://www.schulabbrecher-portal.de) weiß, wie sich das Versagen in der Schule anfühlt. Er hat selbst die Schule abgebrochen, bevor er einen Abschluss hatte. Trotzdem hat er einen neuen Zugang zum Lernen gefunden und zunächst im Handel, dann in der Weiterbildung seine Talente entdeckt und gefördert. Er hält nichts von der Stigmatisierung, mit der Schulabbrecher teilweise zu kämpfen haben. Aus seiner eigenen Erfahrung weiß der Coach und Geschäftsführer der privaten Akademie für berufliche Weiterbildung carriere&more, wie entscheidend es auf Verständnis und die richtige Ansprache ankommt. Denn die Gründe, weshalb Schüler die Schule ohne Abschluss verlassen, sind überaus vielfältig und höchst individuell. Sie bestehen aus einer Gemengelage von vielen Faktoren. Walter Trummer (https://www.schulabbrecher-portal.de/walter-trummer-drop-outs-richtig-ansprechen/) setzt bei der Ansprache von Menschen ohne Schulabschluss, denen er bei carriere&more immer wieder begegnet, auf einen Austausch auf Augenhöhe und vor allem auf Verständnis für den Schritt, die Schule verlassen zu haben.

Walter Trummer entwickelt das eva-Lernsystem® beständig weiter

"Es ist überaus wichtig, gerade bei Menschen ohne Schulabschluss, Selbstvertrauen neu zu fördern. Das geht vor allem über die richtigen Methoden und die Aufbereitung von Informationen auf eine Art und Weise, wie sie in unserem Gehirn gut weiterverarbeitet werden können. Wir nutzen dazu bei carriere&more das eva-Lernsystem®, das wir beständig auf Basis unserer Erfahrungen in den Seminaren weiterentwickeln", schildert Walter Trummer. Diese Methode eröffnet einen leichteren, weil gehirngerechten Zugang zu Bildungsthemen und Lerninhalten. "Vereinfacht ausgedrückt versuchen wir, alle Sinne unserer Seminarteilnehmer anzusprechen. Wir setzen dabei gezielt auf neurodidaktische Methoden, um Informationen so gehirngerecht wie nur möglich zu präsentieren."

Dreiklang aus Erfassen, Verarbeiten und Aktivieren, erklärt Walter Trummer

Das eva-Lernsystem® eröffnet einen leichten Zugang zu Lerninhalten. Es setzt gezielt auf den Dreiklang aus Erfassen, Verarbeiten und Aktivieren. "Wir vermitteln den Lernstoff praxisnah, anschaulich und überraschend. Informationen, die auf diese Art und Weise vermittelt werden, verwandeln sich in lange abrufbares Wissen. Unsere Erfahrung zeigt, dass auch Menschen ohne Abschluss mit dem eva-Lernsystem® gut zurechtkommen und sich entspannt neu ans Lernen heranwagen. Und das mit Erfolg: Wir haben schon viele Schulabbrecher mit dieser Methode zu einem erfolgreichen IHK Abschluss begleitet", fasst Walter Trummer zusammen.

Walter Trummer möchte Schulabbrechern eine Chance geben. Für Walter Trummer existiert der klassische Schulabbrecher nicht. Es gibt viele Faktoren, warum es soweit kommt. Den richtigen Zugang zu den Schulabbrechern finden, das ist das Ziel.

