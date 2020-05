Neuer Marketing Manager bei MTI Technology

MTI gibt im Marketing Gas und holt Uli Schunk an Bord

Wiesbaden, 12. Mai 2020 - Ab Mai 2020 leitet Uli Schunk das Marketing beim bundesweit agierenden IT-Systemhaus MTI Technology GmbH. Als Marketing Manager zeichnet Schunk unter anderem für die Entwicklung der strategischen Marketingkonzepte, die Steigerung der MTI Brand Awareness sowie für die PR- und Öffentlichkeitsarbeit und die Umsetzung von Onlinemarketing-Maßnahmen verantwortlich. Er berichtet direkt an Michael Babylon, General Manager von MTI Deutschland.

Schunk hat über 15 Jahre Berufserfahrung im B2B-Bereich. Er war erfolgreich im Marketing und im Produktmanagement von ITK-Unternehmen und bringt seine Expertise aus Konzernstrukturen, Mittelstandsunternehmen und Startups mit. Vor seinem Einstieg bei MTI war er in leitenden Marketing- und Produktmarketingpositionen bei der euromicron AG, toplink GmbH und Claranet GmbH tätig. Seine breite Branchenerfahrung reicht von Digitalisierung, IoT, Cloud Services über Internet Access, Netzwerktechnik und Managed Services bis hin zu Sicherheitssystemen und Cybersecurity.

Schunk ist 40 Jahre alt, hat BWL an der Universität Trier mit Schwerpunkt B2B-Marketing und Mittelstandsökonomie studiert und hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann. Privat schwingt sich der gebürtige Rheinland-Pfälzer gerne auf sein Rennrad und er läuft mehrmals im Jahr einen Halbmarathon.

Über MTI Technology:

Das Systemhaus MTI Technology GmbH (http://mti.com/de) ist seit über 30 Jahren auf IT-Infrastrukturen, IT-Management, Cloud Services und IT-Security spezialisiert. Mehr als 1.800 Kunden in Europa, darunter mittelständische und große Unternehmen, vertrauen auf die Expertise und Lösungen von MTI zur Speicherung, zum Schutz und zur Sicherung von Daten und Informationen - sowohl hersteller-, plattform- als auch applikations-übergreifend. In Deutschland betreut MTI Kunden bundesweit über die Standorte Wiesbaden, Hamburg, München und Stuttgart. Langjährige Partnerschaften mit führenden Herstellern bieten ein komplettes Portfolio an aktuellen und zukunftssicheren Technologien inklusive Services. Zusätzlich bietet MTI einen bundesweiten Produktservice zu allen aktuell verfügbaren Technologien und Lösungen.

