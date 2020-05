Jacobi Decor präsentiert zwei neue Online-Shops

Mit großer Freude können wir verkünden, dass wir zum Mai unseren B2B- und unseren B2C-Shop neu aufgestellt haben. Endkunden, aber auch Geschäftskunden, können ab sofort einfacher und bequemer online ihre Bestellungen bei uns aufgeben.

In den vergangenen Jahren haben wir immer häufiger bemerkt, dass unser Shopsystem technisch nicht allen auf uns zukommenden Herausforderungen gewachsen ist und nicht alle Ansprüche unserer Kunden vollumfänglich befriedigen kann. Aus diesem Grund haben wir den Entschluss gefasst ein neues, modernes Shopsystem aufsetzen zu lassen und somit unsere Shops moderner zu gestalten.

Diese Vorteile bietet unser neuer Shop

Bei uns steht selbstverständlich der Kunde im Vordergrund. Deshalb haben wir bei allen Änderungen und Neuheiten viel Zeit, Arbeit und Geld investiert, um ein möglichst intuitives Shoppingerlebnis bieten zu können.

Mit den neuen Designs möchten wir vor allem den unterschiedlichen Zielgruppen gerecht werden und auf die Bedürfnisse unserer Endkunden, Geschäftskunden und Händler eingehen.

Konkrete Vorteile sind die verbesserte Navigation, ein intuitiver Bestellprozess, prominent eingebundene Rabattcodes, kürzere Ladezeiten und vielseitige Kontaktmöglichkeiten.

Im Hintergrund ist die Bedienung des Onlineshops einfacher geworden, was uns erlaubt noch mehr Zeit in die Perfektion unserer Produkte, den Dienst am Kunden und die Produktion neuer Waren zu investieren.

In Zukunft werden wir also effizienter arbeiten und unsere Reichweite erhöhen können.

Für Privatkunden sind wir wie gewohnt unter www.cake-company.de zu erreichen und Geschäftskunden sowie Händler sind herzlich eingeladen ihre Bestellung unter www.torte-foto.de aufzugeben.

Ihr Feedback ist erwünscht

Selbstverständlich haben wir jedes Element unseres Shops durchdacht, doch da bekanntlich nichts von Beginn an perfekt ist, sind wir sehr auf Ihr Feedback und Ihre Kritik gespannt. Teilen Sie uns mit, was Sie von unseren neuen Onlineshops für Tortendekorationen halten, welche Elemente Ihnen gefallen und wo wir nachbessern sollten.

1996 haben wir, meine Frau Petra und ich, Thomas Heinzen, in einer Garage mit Jacobi Decor begonnen. Aus Platzgründen wurde die Garage zum Lager und die 2-Zimmer Wohnung unter dem Dach kurzerhand zum Büro. Zusammen mit unserer Familie und unseren Kindern konnten wir zu der Familie heranwachsen die wir heute sind. Von Beginn an dabei, war auch meine Schwiegermutter Frau Koch, die Ende 2014 mit ihren 74 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Seit 2011 unterstützt unsere Tochter Ann-Kathrin nun die Jacobi Familie und ist seit 2015 neben mir, Thomas Heinzen, geschäftsführende Gesellschafterin. Aber nicht nur unsere leibliche Familie unterstützt uns tatkräftig, auch unsere 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereichern unser Team seit vielen Jahren. Aus Mitarbeitern wurde Familie, denn viele begleiten uns nun schon seit über 15 Jahren. 2008 dann, wurde die Cake Company ins Leben gerufen. Ein Shop der all unsere Produkte, in haushaltsüblichen Mengen, auch an den Endverbraucher verkauft und somit den Grundstein für den Kuchendeko Trend legte. All unsere Kunden profitieren von unserer Langjährigen Erfahrung im Fachkunden Bereich und können unsere Produkte online oder in unserem Lagerverkauf vor Ort beziehen. Unsere Konditoren Meister geben die hohe Kunst der Tortendekoration in verschiedenen Seminaren an alle Backinteressierten weiter.

Seit 2009 finden Sie uns in Troisdorf-Spich, hier konnten wir 2014 nochmals 1000m² Lagerfläche anbauen.

Damals wie heute ist es unser größtes Anliegen Ihnen die höchste Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Daher werden alle Produkte von meiner Frau und meiner Tochter mit größter Hingabe und dem Blick zum Detail ausgewählt und erst nach sorgfältiger Prüfung in unser Sortiment aufgenommen. Qualität muss gelebt werden, daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht all unsere Prozesse und Ziele fortlaufend zu überwachen und zu verbessern. Alle Kollegen wirken dabei täglich an diesen Zielen mit. Es ist unsere Aufgabe einwandfreie Arbeit zu leisten und nicht erst Fehler, sondern bereits Fehlermöglichkeiten zu erkennen. Dafür arbeiten wir jeden Tag und bleiben im ständigen Austausch mit unseren Kunden.

Kontakt

Jacobi Decor GmbH

Silvan Mundorf

Maarstraße 72

53842 Troisdorf-Spich

01734366374

smundorf@cake-company.de

http://cake-company.de

