Gemeinsam sind wir stark! WOLF unterstützt lokale Heizungsbauer

Ein Gewinn für alle: Sanierer kassieren bis zu 45 % Förderung und helfen lokalen Handwerkern

"Gemeinsam sind wir stark" lautet die Devise, um gut durch diese Krise zu kommen. Viele SHK-Handwerker helfen tagtäglich, mit systemrelevanten Tätigkeiten unser Leben am Laufen zu halten. Durch ihren Einsatz sichern sie nicht nur die Versorgung mit Wasser und Wärme von Wohnhäusern, sondern sind ebenso in kritischen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Altenheimen im Einsatz. Doch auch die Heizungs- und Sanitärbranche ist gegen die Folgen des Corona-Virus nicht immun - viele Betriebe haben Angst um ihre Existenz. WOLF steht deshalb in der Not Fachhandwerkern zur Seite und startet eine Kampagne mit einer klaren Botschaft: "Förderung kassieren und deinen lokalen Heizungsbauer unterstützen". Die Kampagne spricht Hauseigentümer an, ihre Heizungsanlagen jetzt zu erneuern, die staatliche Förderung von bis zu 45 % zu nutzen und gleichzeitig das lokale Handwerk zu unterstützen. Denn jetzt gilt es einander zu helfen, um gemeinsam bestmöglich durch diese schwierige Zeit zu kommen.

Einander helfen und gemeinsam durch die Krise gehen

In der momentanen Situation werden aus Angst vor einer Covid-19-Infektion viele Handwerkertermine abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Zukunftsängste und negative Wirtschaftsprognosen führen dazu, dass geplante Investitionen auf Eis gelegt werden. Dies stellt das SHK-Handwerk vor enorme Herausforderungen und bedroht Existenzen. WOLF appelliert deshalb, das hart arbeitende Handwerk durch Kundentreue und regionale Aufträge zu unterstützen. "Ausfälle über mehrere Wochen oder sogar Monate können nur sehr schwer wieder aufgeholt werden. Wir lassen unsere Partner daher in dieser schwierigen Zeit nicht alleine im Regen stehen und unterstützen deshalb mit wertvollen Tipps bei der Kundenansprache", erklärt Bernhard Steppe, Geschäftsführer Vertrieb bei WOLF. Neben hilfreichen Ratschlägen im Kundenumgang bekommen Fachhandwerker von WOLF gratis Werbeunterlagen wie beispielsweise einen Aktionsflyer, der mit eigenem Logo und Adresse versehen werden kann.

Privatkunden gezielt informieren und so Vorbehalte beseitigen

Eine weitere Hilfestellung bietet WOLF Privatkunden mit der Infoseite www.dein-heizungsbauer.de/foerderung. Hier finden sich gute Argumente für eine Sanierung sowie Antworten auf Fragen zu Handwerker-Terminen in der Corona Zeit. Zusätzlich wird im Social Media Umfeld die Aktion für Privatkunden aktiv durch WOLF beworben und beim erwarteten Neustart der Fußballbundesliga ruft der Raumklimaexperte mit seiner Bandenwerbung zur Unterstützung der lokalen Heizungsbauer auf. Neben der klaren Botschaft dem lokalen Handwerk zu helfen, werden auch Ängste von Hauseigentümern abgebaut und über die wichtigsten Verhaltensregeln aufgeklärt. Zusätzlich wird ihnen eine Sanierung mit Blick auf die sehr attraktiven Fördermöglichkeiten schmackhaft gemacht. So erhalten Privatkunden beim Austausch einer alten Ölheizung bis zu 45 % BAFA-Förderung und beim Wechsel einer alten Gas-Heizung bis zu 35 % staatliche Zuschüsse.

Informationen für Privatkunden zum Thema Sanierung und Vorsichtsmaßnahmen bei Handwerker-Terminen gibt es unter: www.dein-heizungsbauer.de/foerderung

Die Wolf Group zählt zu den führenden Systemanbietern von Heizungs- und Klimasystemen und gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft, der börsennotierten CENTROTEC SE, zu den führenden Komplettanbietern für Energiesparlösungen im Bereich der Gebäudetechnik. Mit circa 2.000 Mitarbeitern an allen Standorten und 60 Vertriebspartnern in über 50 Ländern ist Wolf international aufgestellt. Das Unternehmen erwirtschaftete 2018 einen Jahresumsatz von rund 389 Mio. Euro. Die Wolf Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich gezielt dem Wunsch der Menschen nach persönlicher Wohlfühlatmosphäre zu widmen. Das Unternehmen positioniert sich als "Experte für gesundes Raumklima" und unterstreicht diesen Anspruch mit der klaren und verbindlichen Aussage: "Wolf - Voll auf mich eingestellt." Weitere Informationen unter www.wolf.eu

