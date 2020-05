TIPP OIL eröffnet Online Shop im B2B Handel

TIPP OIL eröffnet Online Shop für den B2B Handel

Der neue Webshop im B2B Handel , der unter der URLwww.tippoil.com am 20.05.2020 zu erreichen ist, führt ein vielseitiges Spektrum an hochwertigen Schmierstoffen für alle Einsatzbereiche sowie spezialisierte Lösungen für die Sektoren E-Commerce, Industrie und Konsumenten. Dabei lassen sich die Produkte auf eizelne Paletten bestellen. Geliefert wird binnen weniger Werktage.

Sebastian Maier , CEO TIPP OIL Manufacturer Ltd dazu:

"Ich freue mich sehr, dass der TIPP OIL eShop nach intensiver Arbeit jetzt online gegangen ist. Mit unserem neuen Webshop möchten wir bestehenden sowie neuen Kunden eine Plattform bieten, auf der sie Schmierstoffe in der gewohnten Qualität einkaufen können. Durch die Möglichkeit Kleinstmengen zu ordern, bieten wir allen Unternehmen die Option, hochqualitative Schmierstoffe von TIPP OIL online zu beziehen."

In der nächsten Zeit soll das angebotene Produktsortiment fortlaufend erweitert werden. Gleichzeitig arbeitet das Team (Head of Digital Business & eCommerce) kontinuierlich am technologischen Ausbau der Shop-Architektur, der Nutzerfreundlichkeit und der User Experience.

Sebastian Maier dazu: "Der Rollout des neuen Shops war ein wichtiger Start für das gesamte Projekt. In den nächsten Ausbaustufen optimieren wir die neuen digitalen Prozesse und arbeiten zeitgleich an unserer Shop-Architektur. Uns ist es wichtig, unseren Kunden ein Einkaufserlebnis auf höchstem Niveau und mit maximalem Komfort zu bieten."

Wir bieten einen privaten Bereich an für Gewerbetreibende die von unseren Rabatten profitieren und speziellen Preis Angeboten.

Als Neukunde gibt es 10% Nachlass auf unser Produkt Sortiment

Gutschein Code TIPP OIL/ Shop2020

Der Gutschein ist pro Gewerbetreibende einmal zu nutzen.

Bei jeder Bestellung bitte angeben.

Hersteller der Marke TIPP Oil - Made in Germany -

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

Kontakt

TIPP OIL - Schmierstoffe

Anja Klukas

Kamenerstr 16D

59425 Unna

(+49)023036728527

marketing@tippoil.com

http://www.tippoil.com

