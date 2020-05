Ben Schulz ist Exzellenzberater des Deutschen Mittelstands

Personal-Branding-Experte Ben Schulz wurde von "Die Deutsche Wirtschaft" als Exzellenzberater ausgezeichnet

"Die Strategieansätze des 20. Jahrhunderts lösen nicht mehr die Herausforderungen von Organisationen im 21. Jahrhundert", weiß Ben Schulz, Sparringspartner und Troubleshooter für strategische Fragen, Entscheider und Unternehmer. Er ist überzeugt, dass Produkte und Dienstleistungen in der heutigen Zeit zunehmend austauschbar seien und der Kunde deshalb nach den Kriterien Authentizität, Glaubwürdigkeit und Persönlichkeit des Unternehmens entscheide. "Daher ist es erfolgsentscheidend, dass man sich seiner Werte, Ziele und Motivatoren bewusst ist und diese nach außen in Szene setzt: Personality zählt", so Ben Schulz, Autor zahlreicher Bücher wie u. a. "Goodbye McK... & Co.", "Erfolg braucht ein Gesicht" oder "Wenn Turnschuhe nichts bringen".

Als CEO der Marketingagentur werdewelt bietet er mit seinem Team Strategieberatung und operative Unterstützung nach dem Personal Branding Ansatz. Auf Basis spezieller Analysetools und strategischer Marktrecherchen wird hier eine authentische Positionierung herausgearbeitet, die genau zum Unternehmen passt, da sie auf Werten, Identität und dem persönlichen "Warum" basiert.

Als Vorstand der Ben Schulz & Consultants AG legt Schulz außerdem einen Schwerpunkt auf zukunftsrelevante Themen wie Transformationsprozesse für Menschen und Organisationen. Darüber hinaus ist er Geschäftsführer von RMP Germany - dem deutschen Lizenznehmer des bekannten Persönlichkeitsanalyseinstruments, welches in Personalentwicklung und HR eingesetzt wird.

Als anerkannter Marketingexperte und Fachmann im Bereich Weiterbildung bietet Ben Schulz mit seiner starken Lösungsorientierung Beratung und Umsetzung auf höchstem Niveau. Deshalb wurde er jüngst von "Die Deutsche Wirtschaft" als Exzellenzberater des Deutschen Mittelstands zertifiziert und ist somit Certified Consultant für strategische Fragen, Entscheider und Unternehmen. Bezüglich der Unternehmensanalysen und -rankings von ,Die Deutsche Wirtschaft" ist das Siegel "Exzellenzberater des Deutschen Mittelstands" ein sichtbares Zeichen für unternehmerische Qualität.

Das komplette Beraterprofil von Ben Schulz finden Sie unter https://die-deutsche-wirtschaft.de/exzellenzberater-ben-schulz/

Nähere Informationen zu werdewelt erhalten Sie unter https://www.werdewelt.info

Werdewelt, die Agentur für Personal Branding, schafft Klar.heit. Entwickeln Sie mit den Pionieren des Personal Branding eine auf Sie zugeschnittene Positionierung und die passende Strategie. Die Klar.macher von werdewelt sorgen für die konsequente Umsetzung in der Marketingkommunikation. Aufbauend auf dem Positionierungstag füllen wir Ihre Personal Branding-Strategie mit Leben: Im Internet, in Printmedien, in der Presse, als Buch oder in Form von Online-Applikationen - crossmedial.

Was uns besonders macht? Wir vereinen die Kompetenz, Kreativität und Verlässlichkeit einer Marketingagentur mit Insiderkenntnissen und Erfahrung aus über 15 Jahren, 1.000 Positionierungs- und Strategiegesprächen sowie mehreren Buchveröffentlichungen. Wir arbeiten mit Trainern, Beratern und Coaches sowie mit Speakern, Anwälten, Ärzten oder Musikern. Geschäftsführer und Autor Ben Schulz weiß: Erfolg braucht ein Gesicht! Denn ohne Personal Branding geht heute nichts mehr.

Wir machen Menschen zu Marken.

