Pumps Gr 43 von schuhplus - perfekt gestylt für einen großen Auftritt

Damenschuhe für besondere Anlässe - große Auswahl bei schuhplus

Edle Pumps Gr 43 (https://www.schuhplus.com/damenschuhe/pumps/) machen schöne Beine und sorgen für ein sexy Gefühl. Kombiniert zu Hosenanzügen, Jeans, Kleidern und Kostümen werten die Schuhe jedes Outfit auf. Ob Business, Dates, Festlichkeiten, offizielle Anlässe oder Freizeit-Look: mit Pumps legen Ladys einen eleganten Auftritt hin. Im Onlineshop von schuhplus, Europas größtem Versandhaus für Übergrößen, findet sich für jeden Anlass und Geschmack eine große Auswahl passender Paare.

Die richtige Absatzhöhe finden

Pumps gibt es im Sortiment von schuhplus - Schuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/) in unterschiedlichen Absatzhöhen und -breiten. In Ausführung mit Blockabsatz sind sie wunderbar bequem. Für lange Laufwege und Stehzeiten während der Arbeit sind sie ebenso praktisch wie für Citybummel und Shoppingtouren. Im Herbst und Frühjahr nehmen Pumps Gr 43 mit mittelhohen Absätzen Outfits mit blickdichten Strumpfhosen die Strenge. Zu Stoffhosen, Jeans und Blusen sind Pumps mit niedrigen und mittelhohen Absätzen eine perfekte Ergänzung. Sie geben jedem Look einen weiblichen Touch, ohne im Alltag übertrieben zu wirken. Die Damen fühlen sich mit schicken Schuhen aus dem umfassenden Sortiment von schuhplus sicher und selbstbewusst.

Die richtige Farbwahl der Pumps Gr 43

Pumps sind wunderschön. Klar, dass jede Frau verschiedene Paare ihr Eigen nennt. Durch den Onlineshop von schuhplus zu stöbern macht großen Spaß. Nicht selten ist es Liebe auf den ersten Blick. Die Schuhdesigner verzieren die hochwertigen Pumps mit Blumenmustern, Karodesigns und Schleifen. Glitzersteine und zauberhafte Deko-Elemente sorgen für einen Hauch Extravaganz. Zauberhafte Pumps gibt es in allen Farbvariationen. Ins Auge fallen zum Beispiel Modelle in Rot. Frauen mit starkem Charakter scheuen sich nicht vor der Signalfarbe. Greifen farbige Schuhe Farbakzente des Outfits auf, wirkt die Kombination besonders harmonisch. Die Wirkung stark gemusterter Kleidungsstücke wird durch einfarbige Schuhe abgeschwächt. Umgekehrt können Pumps Gr 43 mit markanten Mustern und auffälligen Verzierungen dezente Outfits aufpeppen, so dass sie nicht langweilig wirken.

Pumps für besondere Anlässe - große Auswahl bei schuhplus

Bewerbungsgespräch, erstes Date, Preisverleihung - immer wieder gibt es besondere Anlässe. Genügt kein einziges Paar Pumps Gr 43 im Schuhschrank den hohen Ansprüchen, gilt es, nicht in Panik zu verfallen. Es hilft, sich in Ruhe ein bis zwei passende Outfits auszusuchen, in denen man sich wohl fühlt. Darauf abgestimmt, findet sich im Onlineshop von schuhplus ein Paar wunderschöner Schuhe in der richtigen Größe. Förmlich, lässig-elegant oder festlich gestylt - das Event bestimmt die Schuhwahl. Wer sich unsicher ist, greift zu klassischen und zeitlosen Modellen. Pumps in schlichtem schwarz wirken edel und festlich. Sie lassen sich zu jedem Outfit perfekt kombinieren. Im Schuhschrank landen die eleganten Allrounder nach dem besonderen Ereignis logischerweise weit vorne.

Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

