GetMyInvoices weitet Partnerprogramm auf Consulting-Unternehmen aus

Lübeck. Die Rechnungsmanagement-Software GetMyInvoices verfügt ab sofort über ein noch umfangreicheres Partnerprogramm. Zusätzlich zu Affiliate-, Branded-Solution- und API-Integrationspartnerschaften sind auch Consulting-Partnerschaften möglich. Das erweiterte Partnerprogramm richtet sich zum Beispiel an Berater für Enterprise Content Management beziehungsweise Dokumenten- und Rechnungsmanagement, aber auch an Systemhäuser und Fachhändler, die ihre Kunden mit innovativen, digitalen Lösungen unterstützen wollen. Consulting-Partner von GetMyInvoices haben somit eine zusätzliche Möglichkeit, mit Kunden sowie Interessenten ins Gespräch zu kommen und profitieren darüber hinaus von einer weiteren Einnahmequelle.

GetMyInvoices erweitert viele Dokumentenmanagement-Systeme und Buchhaltungslösungen, indem die Lösung Rechnungen und andere Dokumente aus tausenden Quellen automatisch abruft und sie an einem zentralen Ort in der Cloud zusammenführt. Von dort lassen sie sich bequem an den Steuerberater weiterleiten bzw. in gängige Buchhaltungssoftware, Dokumentenmanagement-Systeme sowie weitere Anwendungen importieren. Dabei werden relevante Informationen ausgelesen und mit übertragen. Somit reduziert sich der manuelle Aufwand für Rechnungs- und Dokumentenmanagement auf ein Minimum. Gleichzeitig können Unternehmen die Qualität ihrer Arbeit verbessern, da die medienbruchfreie Übertragung der Informationen weniger fehlerbehaftet ist. Zudem profitieren sie von nahtlosen Prozessen und kürzeren Durchlaufzeiten der Rechnungen, was zum Beispiel die Inanspruchnahme von Skonto ermöglicht.

Trümpfe für alle Beteiligten

"Diese Automatisierung einer bisher lästigen, zeitaufwendigen Aufgabe bringt weitreichende Vorteile für die Anwender mit sich", fasst Björn Kahle, COO von fino, dem Anbieter von GetMyInvoices, zusammen. Er erläutert: "Wenn Berater diese gezielt anbieten, können sie bestehende Kundenbeziehungen vertiefen und neue Zielgruppen gewinnen." Da GetMyInvoices sie als Partner auf Augenhöhe am Umsatz beteiligt, können sie mit dem Ausbau ihres Cross-Sellings außerdem zusätzliche Umsätze generieren. Aufgrund der Tatsache, dass führende Buchhaltungssoftware-Lösungen, Dokumentenmanagement- bzw. Customer-Relationship-Management-Systeme über Schnittstellen bereits an GetMyInvoices angebunden sind, haben Partner bei der Implementierung keinen Integrationsaufwand. Björn Kahle kommentiert: "Unser Partnerprogramm ist eine Win-win-Situation, die die Kunden ins Zentrum stellt, gemeinsamen Erfolg schafft und so in der Wertschöpfung weiterführt."

Weitere Informationen und Registrierungen: https://www.getmyinvoices.com/de/partnerprogramme/

Über GetMyInvoices:

GetMyInvoices ist eine digitale Rechnungsmanagement-Software zur Vereinfachung und Beschleunigung der vorbereitenden Buchhaltung. Die Lösung ruft Rechnungen und andere Dokumente aus Tausenden Quellen automatisch ab. Dazu zählen mehr als 10.000 Online-Portale, E-Mail-Postfächer, Cloudspeicher und Drittlösungen wie Rechnungserstellungstools. Papierbelege lassen sich über eine Scan-App komfortabel erfassen. Dabei liest GetMyInvoices relevante Rechnungsinformationen automatisch aus. Somit befinden sich sämtliche Belege und Rechnungsinformationen sicher an einem Ort. Von dort lassen sie sich - unter Einhaltung individueller Workflows - bequem an den Steuerberater, in Buchhaltungssoftware, Dokumentenmanagement-Systeme und weitere Anwendungen übertragen. Anwender sparen Aufwand und Zeit, effizientes Cashflow-Management wird möglich. Weitere Informationen: https://www.getmyinvoices.com

