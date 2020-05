Hilfe für Selbstständige - Geschäftsmodelle fit für die Zukunft machen

Personal-Branding-Experte Ben Schulz liefert in kostenlosen Live-Workshops wertvolles Know-how für Selbstständige

Viele Selbstständige kämpfen gerade um ihre Existenz. Aufträge sind weggebrochen, Defizite bei der Digitalisierung werden gnadenlos offengelegt. An Vertrieb wie er bisher war, sei gar nicht erst zu denken und der eigene Markt entwickle sich unklar. Personal-Branding-Experte und CEO der Agentur werdewelt, Ben Schulz, unterstützt mit 6 kostenlosen Live-Workshops Selbstständige in der Krise: "Die Hilfe für Selbstständige ist unser Beitrag für alle, die damit kämpfen, dass ihnen bis zu 100% der Aufträge weggebrochen sind."

Das ,Emergency-Programm" bietet Hilfe für Selbstständige und umfasst drei Workshops mit Ben Schulz sowie drei offene Sprechstunden für alle Fragen, die dabei entstehen. Geschäftsmodelle so anzupassen, dass wieder neue Aufträge entstehen, relevante Konzepte und Tools, das Erkennen von digitalen Angeboten sowie neue Vertriebskonzepte sind nur einige Themen, die Schulz behandelt. "Passen Sie Ihr Geschäftsmodell so an, dass Sie die Position in Ihrem Markt halten oder sogar ausbauen. Legen Sie jetzt die Basis für Stabilität", appelliert Schulz.

Live und ohne Mitschnitte liefert Ben Schulz Experten-Know-how für Selbständige und zeigt auf, wie wichtig gerade jetzt das Thema Personal Branding für die strategische Ausrichtung, Vertrauensaufbau zu Kunden sowie Kommunikation und Vertrieb ist. "Ich selbst stand ebenfalls schon mit dem Rücken zur Wand und habe wieder herausgefunden. Daraus sind erprobte Konzepte für Selbstständige entstanden, die ich mit meinem Team der werdewelt an den Start bringe", so Ben Schulz abschließend.

"Der Workshop Hilfe für Selbstständige von Ben Schulz hat mir die Augen geöffnet, worauf es bei meiner persönlichen Marke wirklich ankommt und warum mein bisheriger Ansatz wenig bringt", so Workshopteilnehmer Christian Brabetz

Alle Termine und weitere Informationen zur kostenlosen Hilfe für Selbstständige gibt es hier: www.hilfe-fuer-selbststaendige.de (https://www.hilfe-fuer-selbststaendige.de/)

Nähere Informationen zu werdewelt erhalten Sie unter www.werdewelt.info (https://www.werdewelt.info)

Werdewelt, die Agentur für Personal Branding, schafft Klar.heit. Entwickeln Sie mit den Pionieren des Personal Branding eine auf Sie zugeschnittene Positionierung und die passende Strategie. Die Klar.macher von werdewelt sorgen für die konsequente Umsetzung in der Marketingkommunikation. Aufbauend auf dem Positionierungstag füllen wir Ihre Personal Branding-Strategie mit Leben: Im Internet, in Printmedien, in der Presse, als Buch oder in Form von Online-Applikationen - crossmedial.

Was uns besonders macht? Wir vereinen die Kompetenz, Kreativität und Verlässlichkeit einer Marketingagentur mit Insiderkenntnissen und Erfahrung aus über 15 Jahren, 1.000 Positionierungs- und Strategiegesprächen sowie mehreren Buchveröffentlichungen. Wir arbeiten mit Trainern, Beratern und Coaches sowie mit Speakern, Anwälten, Ärzten oder Musikern. Geschäftsführer und Autor Ben Schulz weiß: Erfolg braucht ein Gesicht! Denn ohne Personal Branding geht heute nichts mehr.

Wir machen Menschen zu Marken.

