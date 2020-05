Grape ist die sichere Autobahn der Kommunikation

Ein anderer Messenger.

Es gibt viele tolle Messenger. Aber nur Grape lässt sich perfekt in ihre Lieblingssoftwares integrieren. Grape ist eine ganzheitliche Messaging-Lösung, mit der Unternehmen sicher und effizient über Chats, Video- & Voice-Anrufe sowie Bildschirmteilung intern und extern kommunizieren können.

Grape kann in der Cloud oder im eigenen Rechenzentrum (On-Premises) betrieben werden, erfüllt die DSGVO-Richtlinien der EU vollumfänglich und hat zahlreiche Sicherheitsfunktionen (extern auditiert).

Kommunikation ist auf unzählige Software-Silos verteilt und schwer nachvollziehbar. Allen Mitarbeitern geht die verstreute Toollandschaft auf die Nerven. Kommunizieren Sie sicher mit all Ihren Dienstgeräten, innerhalb Ihrer Tools, egal ob intern oder extern.

Viele Business Messenger sind nicht DSGVO-konform für Firmen und erlauben nicht die Business-Nutzung. Grape hat unzählige Funktionen, um interne und externe Leute DSGVO-konform zu verwalten, da es direkt in Europa gebaut wurde.

Daten sind - egal ob bei Dateisystemen oder Projekt-Management-Tools - schwer auffindbar und werden hundertfach herumgeschickt. Suchen Sie innerhalb all Ihrer Tools direkt aus dem Chat heraus.

Viele Anbieter zwingen Sie in die Cloud und nehmen Ihnen die Kontrolle; selbst wenn es in die Cloud geht, vielleicht wollen Sie langsamer eintreten oder die Kommunikation lokal halten. Grape kann nicht nur in der Eurocloud, sondern auch im eigenen Rechenzentrum betrieben werden.

Videotelefonie ist oft sperrig und fällt dauernd aus; Bei Eigenem Hosting, verbraucht es viel Rechenpower. Sie können direkt aus Grape heraus Einzel- oder Gruppengespräche starten und auch Bildschirminhalte teilen - alles mit einer Lösung.

Chatnachrichten sind nicht besonders übersichtlich und man findet nach dem Urlaub schwer seine letzten Nachrichten. Grape kann mit Natural Language Processing (NLP) automatisch alle Fragen, Ideen, Entscheidungen, etc. dokumentieren und wieder auffindbar machen.

Betreiben Sie Grape von wo immer Sie wollen. Jetzt einen Gratis Cloud Test (https://www.grape.io/de/cloud) starten oder einen eigenen Server (https://www.grape.io/de/server) betreiben!

Grape ist ein österreichisches Tech-Startup aus Wien, bestehend aus einem Entwicklungs- und einem Verkaufs- und Marketing-Team. Die Mission ist es, für komplexe Geschäftsprobleme elegante, intuitive Lösungen zu finden. Die eigene indexAPI-Suchmaschine verarbeitet täglich Millionen von Datensätzen. Grape ermöglicht Menschen, ihre Unternehmensdaten schneller und einfacher als je zuvor zu durchsuchen. Das Grape Team besteht aus Experten, die in sechs verschiedenen Ländern wohnen und schon für Firmen wie Google, Yandex, Mindmister, OnePlus und viele andere gearbeitet haben.

Firmenkontakt

UberGrape GmbH

Felix Häusler

Lange Gasse 76/18

1080 Wien

+43 680 2205255

sales@chatgrape.com

https://www.grape.io/de/

Pressekontakt

sonicboom - The PR-Tech Agency

Paul Glück

Mariahilfer Straße 34

1070 Wien

+4319346046

paulg@sonicboom.agency

https://sonicboom.agency/

