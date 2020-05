Museum Goldkammer Frankfurt startet Gewinnspiel zum einjährigen Jubiläum

4. Mai 2020: Ende Mai 2019 hat ein in Deutschland bis dahin einmaliges Museum im Frankfurter Westend seine Pforten geöffnet - die Degussa Goldkammer. Das Museum bietet einen faszinierenden Streifzug durch die Welt der sagenumwobenen Materie Gold. Ob Jung oder Alt, hier erleben die Besucher die "Faszination Gold" hautnah, entdecken die wertvollen, zum Teil einmaligen Exponate und lernen um ihre kulturhistorische Bedeutung. In einem der modernsten Museen der Welt können die teilweise jahrtausendealten Goldstücke im Rahmen einer interaktiven Entdeckungsreise erkundet werden. Auch deshalb wird der Besuch der Goldkammer zu einem unvergleichlichen Erlebnis für die Sinne.

Um das einjährige Jubiläum gemeinsam mit seinen Besuchern gebührend zu feiern, fällt am 5. Mai 2020 der Startschuss für den Goldkammer Wissenswettbewerb "Meine Schatzsuche". In den drei Wochen bis zum Jubiläumstag am 25. Mai 2020 wird die Goldkammer auf ihrer Webseite täglich eine neue Wissensfrage - selbstverständlich rund um das Thema "Gold" - stellen. Regelmäßige Posts über die Goldkammer Social Media Kanäle begleiten das Gewinnspiel. Wer später dazukommt, kann die Fragen auch rückwirkend beantworten. Darüber hinaus werden die Follower auch regelmäßig zu weiteren Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten. Die Webseite und die eigene Museums-App liefern zudem nähere Informationen zu den Gewinnspielinhalten.

Den Teilnehmern des Gewinnspiels winken attraktive Preise. Um am 25. Mai für den Hauptpreis - einen 2,5 Gramm Goldbarren - ausgelost zu werden, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle einundzwanzig Fragen richtig beantworten. Extrapreise (Ein-Gramm Goldbarren) gehen an drei Kandidatinnen und Kandidaten, die mindestens 15 Fragen beantworten konnten. Teilnahmepreise (Eine-Unze "Aguila Silbermünze", Museumskatalog oder "Aguila Kuscheltier") gibt es für maximal zehn Mitspielerinnen und Mitspieler, die weniger als 15 Fragen richtig lösen konnten, aber Spaß daran hatten, den Countdown bis zum Schluss mitzumachen. Nehmen mehr als zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer am täglichen Gewinnspiel teil, entscheidet das Los.

Am 25. Mai findet zunächst die Auswertung aller Antworten statt. Das Datum, an dem die Mitspielerinnen und Mitspieler des Wissenswettbewerbs in der Goldkammer feierlich ausgelost werden, wird auf der Goldkammer-Webseite und über Social Media verkündet. Ob die Auslosung beziehungsweise Preisverleihung im Museum mit Publikum stattfinden kann, wird kurzfristig von den zu diesem Zeitpunkt geltenden Veranstaltungseinschränkungen abhängig sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.goldkammer.de.

Die Degussa Goldkammer Frankfurt ist eines der modernsten Museen Europas. In den unterirdischen Stollen und Kammern des spektakulären Museumsbaus spannen mehr als 500 Exponate einen kulturhistorischen Rahmen von über 6.000 Jahren. Von seiner Entstehung, über seine symbolische Bedeutung in verschiedenen Kulturen, bis hin zu seiner Verwendung als Tausch- und Zahlungsmittel - im Museum Goldkammer Frankfurt können Besucherinnen und Besucher Gold in vielen Facetten entdecken. Speziell für Kinder bietet das Museum eine eigens entwickelte Märchenführung, die unterhaltsam Wissen zu ausgewählten Exponaten vermittelt. Schulklassen und größere Gruppen können das Museum an Werktagen vor dem regulären Museumsbetrieb exklusiv besuchen. Für Personen unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. Die Goldkammer Frankfurt wird von der Goldkammer Frankfurt GmbH als Dienstleister der Degussa Goldhandel GmbH betrieben.

