Winzer Markus Pfaffmann/Pfalz trinkt seine Weine zu Hause

#stayhome white & rosé

Markus Pfaffmann gehört zu den bekanntesten Winzern in der Pfalz. In der Gastronomie werden seine Weine von München bis Hamburg gerne getrunken. In Corona Zeiten ist es mit dem Trinken in der Gastronomie nicht mehr machbar. Gaststätten und Hotels haben noch geschlossen und die Bundesregierung empfiehlt zu Hause zu bleiben. Somit ist der Hashtag stayhome einer der am häugigsten genutzten Hashtags dieser Tage und ein Synonym für das Daheimbleiben.

Daheim muss man nicht auf die Annehmlichkeiten des Lebens verzichten. Aus diesem Grund gibt es vom Weingut Markus Pfaffmann jetzt zwei neue Weine für das zu Hause bleiben. Und da es draußen Frühling ist, gibt es einen weißen und ein Rosé-Wein von Markus Pfaffmann mit dem schönen Namen #stayhome white und @stayhome rosé.

Der #stayhome white ist eine Cuvée aus Grauburgunder und Chardonnay und wurde rein im Edelstahltank ausgebaut. Grauburgunder liegt mit seiner Würze und Kraft im Trend und der Chardonnay verfeinert diesen elegant und optimal. Im Glas zeigen sich Aromen von Birne, Honigmelone, etwas Ananas, Banane, Grapefruit, Mandeln, Melisse, Heu und Akazienblüten. Am Gaumen ist der #stayhome white saftig, mittelgewichtig, feinfruchtig mit einer zarten Würze, viel Charme und einem langen Nachhall.

Der #stayhome rosé ist eine Cuveé aus Merlot und Cabernet Sauvignon und wurde rein im Stahltank ausgebaut. Ein kräftiger und fruchtiger Rosé der süffig und finessenreich ist. Im Glas zeigen sich Aromen von Johannisbeeren, Kirschen, Erdbeeren, Himbeeren, Granatapfel, Lorbeer, etwas Minze und Pfingstrosen. Am Gaumen ist der #stayhome rosé sehr saftig, mit viel Frucht, einem feinem Schmelz, charmant, elegant und lange anhaltend.

Preislich schlagen die beiden Weine mit 5,99€ pro 0,75l Flasche zu buche. Zu kaufen gibt es diese beim Online Weinversender genuss7.de unter der URL www.genuss7.de/Suche-nach-stayhome .

Fazit: Mit ein paar Flaschen #stayhome lässt es sich auf der heimischen Terrasse aushalten. Damit ist das Fernweh dann fürs erste gebannt.

