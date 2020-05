Kleine Hunde, große Liebe!

Purina ONE® MINI: Verwöhnen Sie Ihren kleinen Liebling mit großartiger, maßgeschneiderter Ernährung

Bichon Frise, Dackel, Havaneser, Jack Russell Terrier oder Cavalier King Charles Spaniel - Ihr Herz schlägt für eine dieser niedlichen Fellnasen? Dann verwöhnen Sie Ihren Liebling doch ab sofort mit Purina ONE® MINI! Purina ONE® MINI bietet ein auf die Ernährungsbedürfnisse von Hunden.

Sichtbare Gesundheit für Heute & Morgen sowie großartiger Geschmack: Von PURINA Experten speziell für die Bedürfnisse kleiner Hunde entwickelt

Wussten Sie, dass kleine Hunde besondere Ernährungsbedürfnisse haben? Sie brauchen mehr Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht und sind beispielsweise auch anfälliger für Zahnprobleme, weil ihre Zähne im kleinen Gebiss eng zusammenstehen. Aus diesem Grund haben die PURINA Experten die nährstoffreiche Rezeptur von Purina ONE® MINI mit kleinen, knusprigen Kroketten und weicheren Brocken in der Trockennahrung sowie kleinen, saftigen Stückchen in leckerer Sauce in der Nassnahrung speziell für kleine Mäuler entwickelt - die perfekte Kombination aus großartigem Geschmack und vielen wichtigen Nährstoffen, die für sichtbare Gesundheit für Heute & Morgen sorgen.

Purina ONE Mini: Trocken- und Nassnahrung für leckere und gesunde Mischfütterung

Wirbelwind? Energiebündel? Oder kleines Hündchen mit empfindlicher Verdauung? Für Sie ist Ihr kleiner Kamerad der Größte? Dann verwöhnen Sie ihn mit Purina ONE® MINI und tragen Sie so zur Stärkung seiner natürlichen Abwehrkräfte, schöner Haut und schönem Fell sowie einem guten Stoffwechsel und Mundgesundheit bei!

Purina ONE® MINI ist in den Sorten Adult, Active und Delicate jeweils als Trocken- und Nassnahrung erhältlich und daher ideal auch für eine Mischfütterung geeignet. Die unterschiedlichen Sorten bedienen die Bedürfnisse unterschiedlicher Lebensstile:

Purina ONE® MINI Adult ist speziell für kleine Hunde ab einem Jahr entwickelt worden und unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte dank der speziellen Kombination aus Antioxidantien. Purina ONE® MINI Active versorgt kleine Hunde mit einem aktiven Lebensstil mit der nötigen Energie. Die schmackhafte Rezeptur mit Huhn, die reich an Proteinen und spezifischen Kohlenhydratquellen ist, gibt kleinen Hunden das nötige Energielevel und stärkt ihr Immunsystem. Purina ONE® MINI Delicate unterstützt kleine Hunde mit einer sensiblen Haut und empfindlicher Verdauung mit einem natürlichen Präbiotikum, Antioxidantien sowie hochwertigem Protein. Sowohl die Nass- als auch die Trockennahrungen enthalten keine hinzugefügten künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe. Die Nassnahrung bietet mit zarten Stückchen in leckerer Sauce eine schmackhafte Mahlzeit, die Hunde kleiner Rassen maßgeschneidert verwöhnt. In der Trockennahrung tragen die knusprigen Kroketten durch ihre angepasste Größe speziell zur Mundgesundheit von kleinen Hunden bei.

Für die 800g-Packung Trockennahrung beträgt die unverbindliche Verkaufspreisempfehlung 3,65 Euro und für den 100g-Beutel Nassnahrung 0,59 Euro.

Testen Sie jetzt Purina ONE® MINI in der 3-Wochen-Testaktion gratis ohne Risiko, indem sie Purina ONE® MINI im Wert von bis zu 15EUR kaufen, Ihren Kassenbon auf https:/www.purina.de/hund/one/mini hochladen und Sie Ihr Geld zurückerhalten.

Kommen Sie bei Ihrem kleinen Liebling mit Purina ONE® MINI ganz groß raus! Seine Freude wird riesig sein - das verrät Ihnen Ihr Blick in seine großen, runden Hundeaugen...

Tiernahrung

Firmenkontakt

Nestlé Purina PetCare

Stefanie Wehnert

Albert-Latz-Str. 6

53879 Euskirchen

040/ 30069680

info@pure-brands.de

https://www.purina.de

Pressekontakt

pure brands

Dr. Stefanie Wehnert

Pickhuben 5

20457 Hamburg

040/ 30069680

info@pure-brands.de

http://www.pure-brands.de

Purina, Tiernahrung, Hunde, kleine Hunde, Ernährung, Futter