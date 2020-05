Sechs luxuriöse Häuser von "West Beach Estepona" in zweiter Meereslinie bieten viel Privatsphäre

Wer in einer kleinen Wohnanlage, nur einen Katzensprung vom Meer entfernt leben möchte, findet in den Residenzen von "West Beach Estepona" das perfekte Refugium. Denn die sechs luxuriösen Häuser vereinen ein hohes Maß an Privatsphäre und Ruhe mit einer hochwertigen Bauweise und Ausstattung. Der Ausblick von der großflächigen Dachterrasse auf die Weiten des Meeres kreiert das Gefühl, als wäre man im Urlaub. Wer sich im Sommer beim Baden eine Abkühlung verschaffen möchte, schwimmt oder badet direkt vor der Haustür im Meer.

"Die sechs luxuriösen Residenzen von "West Beach Estepona" liegen in zweiter Meereslinie in unmittelbarer Nähe des Strandes von Guadalobón. Jedes Haus verfügt über drei Schlaf- und zwei Badezimmer, zwei Parkplätze und einen privaten Garten. Diese kleine, glanzvolle und hochwertige Wohnanlage ist vor allem für die Menschen geeignet, die es lieber etwas ruhiger und beschaulicher mögen, ohne dabei auf eine gute Anbindung und zentrale Lage verzichten zu müssen", sagt Christiane Tiebel, Sales Agent von newEstepona.

Denn die Häuser von "West Beach Villas" sind nicht nur in der Nähe eines langen Sandstrandes gelegen, auch der Hafen von Estepona mit zahlreichen Restaurants und Cafés ist gleich nebenan. Wer einen kleinen Spaziergang unternehmen möchte, hält auf dem Weg zum Hafen an einem Chiringuito und verbringt gleich den ganzen Tag in der Sonne. Auch das Stadtzentrum von Estepona, mit seiner romantsichen andalusischen Altstadt und zahlreichen Geschäften, Restaurants und Dingen des täglichen Bedarfs ist in weniger als fünf Kilometern erreichbar.

Die Grundstücksgrüße der Häuser von "West Beach Villas" beträgt zwischen 290 und 317 Quadratmetern. Zwei Tiefgaragenparkplätze sowie ein Abstell- und Waschraum befinden sich im Untergeschoss. Im Erdgeschoss sowie in der ersten Etage genießen Bewohner einen exquisiten Wohnkomfort mit hellen, lichtdurchfluteten Räumen sowie einem offenen Küchen- und Essbereich mit hochwertigen Geräten von namenhaften Herstellern. Das moderne Design, die hellen Wände und der Porzellanfliesenboden stehen für eine elegante Optik mit viel Wohlfühlatmosphäre. Das Highlight bietet die großflächige Dachterrasse mit einer gemütlichen Sitz- und Liegeecke, von welcher man das Meer und die Sonne Andalusiens in vollen Zügen genießen kann. Da ein Teil der Terrasse überdacht ist, können sich Bewohner nach Bedarf in ein schattiges Plätzchen zurückziehen oder sich wahlweise im Gemeinschaftspool der Wohnanlage sportlich betätigen.

Die luxuriösen Residenzen von "West Beach Estepona" können für einem Kaufpreis ab 525.000 Euro erworben werden.

Weitere Informationen zu West Beach Estepona in deutscher oder zu West Beach Estepona in englischer Sprache sowie zu Haus kaufen Estepona finden Interessenten auch unter https://www.newestepona.com

