Bienenautomat

Die ersten 2 handgefertigten und nicht serienmäßig erhältlichen "ÖDP-Retro-Bienenfutter-Automaten" Deutschlands bekommen ihre Standorte in der StädteRegion Aachen und in Mainz am Rhein.

Farblich erinnert der Automat an einen Briefkasten, und dass er auffällt, ist natürlich erwünscht: Das quietschgelbe Gehäuse mit dem Doppelfenster war einst ein Kaugummi-Automat, so wie er in den 1970er- und 1980er-Jahren in vielen Dörfern an Hauswänden hing. Jetzt soll er seinen Platz an einem Ort in der StädteRegion Aachen bekommen. Der Automat spuckt Kapseln aus, in denen Wildblumen-Saatgut enthalten ist. Initiator dieses außergewöhnlichen Tier- und Umweltprojektes ist die ÖDP Kreis Aachen. Aus technischen Gründen ist es aktuell leider nicht möglich, Alternativen zu den Kunststoff-Kapseln zu nutzen. Denn die Technik der 70er Jahre funktioniert nur mit einer festen Hülle. Aus diesem Grund hängt aber neben jedem der Automaten eine gelbe Sammelbox in der die leeren Kapseln zurückgegeben werden können, um im Anschluss dann wieder neu befüllt zu werden. Ein Aspekt liegt dabei dem Team der ÖDP besonders am Herzen: Die Nachhaltigkeit ! Das eigene "Mehrweg-System" funktioniert dabei nach ersten Erfahrungen hervorragend. Gerade Naturfreunde der Wildbienen legen großen Wert darauf, keinen Müll zu produzieren.

Im zweigeteilten Gehäuse finden sich insgesamt zwei Automaten, der linke enthält dabei eine mehrjährige Spezial-Blühmischung für viele Wild- und Honigbienenarten, bei der die Aussaat ab April erfolgen kann. Das rechte Automatenfach beinhaltet aktuell Frühlingskrokus-Zwiebeln. Die Knollen können jetzt sofort gepflanzt werden, solange der Boden noch frostfrei ist. Die Krokusse fungieren als Frühblüher und bieten vor allem Hummeln auf ihren Touren im Frühjahr erste Nahrung. Die gebrauchte Technik der klassischen Kaugummi-Automaten nimmt 20 Cent für die Samenmischung und 50 Cent für die Blumenzwiebeln. Je nach Pflanzsaison soll die Befüllung des Automaten variieren. Zum Pflanzen eigenen sich dabei der eigene Garten, wie auch Blumenkästen auf dem heimischen Balkon. Auch brachliegende Grundstücke und Grünflächen bieten sich an, zu attraktiven Lebensräumen mit viel Nahrung für heimische Insekten und Bienen umgewandelt zu werden. Honigbienen kennt wohl jedes Kind - dank Biene Maja.

Doch auch Wildbienen sind natürlich hier in der StädteRegion Aachen heimisch. Sie hat ein positives Image: die Honigbiene (Apis mellifera). Als fleißige Arbeiterin, die beharrlich und uneigennützig süßen Honigproduziert und dabei gleichzeitig Pflanzen bestäubt, gehört sie zu den populärsten Tierarten. Dabei wird häufig vergessen, dass zur Insektengruppe der Bienen neben der Honigbiene auch über 560 verschiedene Arten von Wildbienen zählen. Allein in Deutschland. Europaweit sollen es sogar mehr als 2.500 sein. Zu den bekanntesten heimischen Wildbienenarten gehören auch die heimische Hummeln. Im Gegensatz zur Honigbiene, die mit ihrem Volk im Bienenstock lebt, ist der Lebensraum der Wildbiene je nach Art unterschiedlich. Im Allgemeinen sind sie überall dort zu finden, wo sie Unterschlupf und genügend Nahrung finden. Das kann sowohl auf Wiesen, an Waldrändern, in Sand- oder Kiesgruben als auch in städtischer Umgebung sein.

In der StädteRegion Aachen sollen die Bürgerinnen und Bürger über den Standort des 1. "Bienenfutter-Automaten" mit abstimmen dürfen.

Ab dem 1.5.2020 bis zum 10.5.2020 kann man online auf der Homepage der ÖDP StädteRegion Aachen über den Wunschstandort in der Städteregion abstimmen.(www.oedp-aachen.de ) Ab dem 11.5.2020 kommt es dann zur spannenden Endabstimmung zwischen den ersten drei Favoriten aus der Vorabstimmung!

Am 15.5.2020 steht dann der Standort des ersten ÖDP-Retro-Bienenfutter-Automat fest . Die glückliche Gewinnerin oder der Gewinner der Onlineabstimmung ist dann Ehrengast eines Events mit Livestream im Internet bei der feierlichen Übergabe des Automaten an den endgültigen Standort in der StädteRegion Aachen !

Mehr zur Abstimmung und weiteren Bienen-Automaten-News demnächst in "Presse, Funk & Fernsehen" ... und natürlich auch auf unseren Social Media Publikationen sowie auf www.oedp-aachen.de

Eure ÖDP in der StädteRegion Aachen

Übrigens unter den Teilnehmern der Abstimmung werden 3 Insektenhotels verlost !

